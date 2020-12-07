После перестрелки на границе России и Украины возбудили уголовное дело

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… “посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности”», — сказала она.
По данным следствия, 3 декабря российские пограничники пресекли попытку нарушения госграницы тремя вооруженными лицами. Отмечается, что на требование командира пограничного наряда остановиться был открыт огонь, в результате перестрелки один из нарушителей ликвидирован. У него при себе были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация, прибор ночного видения — все эти предметы изъяты в качестве вещественных доказательств.
Следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.