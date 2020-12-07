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15:59 (мск), источник: РИА Новости

После перестрелки на границе России и Украины возбудили уголовное дело

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь военнослужащего возбудили после перестрелки с российскими пограничниками на границе с Украиной, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… “посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности”», — сказала она.

По данным следствия, 3 декабря российские пограничники пресекли попытку нарушения госграницы тремя вооруженными лицами. Отмечается, что на требование командира пограничного наряда остановиться был открыт огонь, в результате перестрелки один из нарушителей ликвидирован. У него при себе были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация, прибор ночного видения — все эти предметы изъяты в качестве вещественных доказательств.

Следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.

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