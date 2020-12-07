16:34 (мск), источник: Коммерсантъ
«Ростех» назвал причиной катастрофы SSJ-100 в Шереметьево ошибку пилотирования
Авиакатастрофа Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево произошла не
«Давайте не будем забывать, что самолет сертифицирован по всем правилам, в том числе международным. Очевидно, что каким бы ни был надежным самолет, если на нем совершать многократные кульбиты по взлетной полосе с запредельными перегрузками, никакие шасси, никакая начинка не выдержат. Это как если купить хорошую машину, разогнать и въехать в бетонную стену на максимальной скорости, а потом предъявить иск производителю по поводу ее надежности», — сказали «Ъ» в
«Самолет SSJ100 эксплуатируется в российских и зарубежных авиакомпаниях больше 10 лет. За время активной эксплуатации самолет неоднократно подвергался воздействию различных климатических и атмосферных явлений, включая разряды молний и многочисленные посадки в сложных условиях. Ничего подобного в аварии в Шереметьево с самолетом не случалось», — добавили в «Ростехе».
Авиакатастрофа с SSJ100 произошла 5 мая 2019 года во время аварийной посадки в Шереметьево. На борту находились 83 человека, 41 из них погиб. В нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта обвиняется пилот Денис Евдокимов. Пилот утверждал, что самолет не соответствовал нормам летной годности. 26 ноября суд заново начал слушания по делу.
По информации «Ъ», родственники жертв крушения обратились с иском о компенсации морального вреда и материального ущерба в суд Парижа. Ответчиками по нему являются семь иностранных компаний, производивших «начинку» самолета, а также «Аэрофлот» как эксплуатант воздушного судна. Как считают представители истцов, Superjet 100 не соответствовал нормам летной годности по молниезащите и именно поэтому, получив электрический разряд во время полета, не смог успешно совершить аварийную посадку.