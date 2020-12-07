Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Женщина поселила дома 480 кошек и 12 собак Началось все в 2008 году, когда сын подарил Мариам персидского котенка
Фоторепортажи
12Автомобиль наехал на пешеходов в Германии
9Сила огня и стали: чем оснащается современная российская артиллерия
16:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Чечни проигнорировали похороны убийцы французского учителя

В чеченском селении Шалажи в минувшее воскресенье похоронили Абдуллаха Анзорова — 18-летнего чеченца, застреленного французскими полицейскими после его расправы над 47-летним учителем колледжа в Конфлан-Сент-Онорин, показавшим на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Церемония, по свидетельству очевидцев, прошла согласно мусульманским традициям, но с учетом ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19.

Тело Абдуллаха Анзорова его родственники привезли в Чечню сразу после того, как французские власти дали на это разрешение. Мусульманские традиции требуют немедленного захоронения усопшего, но в случае с Абдуллахом Анзоровым это было невозможно: родственникам не выдавали тело до окончания следственных действий. Кроме того, понадобилось время для оформления транспортировки тела на самолете из Парижа в Москву, а оттуда в Грозный. Таким образом, с момента смерти Абдуллаха Анзорова до его похорон прошло более полутора месяцев.

Хоронить родственников, где бы они ни умерли, на исторической родине — традиция чеченцев.

Редкие исключения были в период военных действий в Чечне, когда не было возможности перевезти покойного и провести обряд. В этих случаях хоронили в соседней Ингушетии, а были случаи, когда хоронили и в Москве на мусульманской части Даниловского кладбища — например, в январе 2000 года, в разгар боевых действий, там был похоронен известный деятель искусства, танцор, актер и хореограф Махмуд Эсамбаев, 1924−2000).

Новость
Кадыров обвинил Макрона в подталкивании людей к терроризму

В мирное время доставка тела из-за границы для захоронения в Чечне — дело непростое и затратное: «На такие случаи у нас есть касса взаимопомощи, ею воспользовались и Анзоровы», — рассказал «Ъ» один из проживающих во Франции чеченцев.

Напомним, 16 октября 18-летний Абдуллах Анзоров был застрелен французскими полицейскими в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин после того, как он напал на 47-летнего учителя Самюэля Пати и обезглавил его 30-сантиметровым ножом. Причиной расправы стало то, что преподаватель во время урока показал ученикам опубликованные в журнале Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда. Отметим, по данным следствия, учитель предупреждал учеников о спорном характере демонстрируемых материалов. Анзоров не учился в классе, где показывали карикатуры, но обменивался сообщениями как минимум с одним из родителей бывшего на уроке ученика.

После убийства французского учителя глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что осуждает теракт, но одновременно выразил возмущение в связи тем, что случившееся связывают с чеченцами.

Он напомнил, что Абдуллах Анзоров родился в Москве и почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда со своими родителями в шестилетнем возрасте. «Он (Анзоров.— “Ъ”) рос рядом с французами, а в Чечне был только один раз в возрасте 2 лет», — отметил Кадыров.

На похоронах Абдуллаха Анзорова никого из представителей власти не было.

Церемония, по словам очевидцев, не была многочисленной, так как в целях противодействия распространению коронавируса Муфтият Чечни внес ограничения в порядок проведения похорон. Ограничения прежде всего касаются количества участвующих в похоронах людей: «Если обычно на похороны люди ходили чуть не всем селом и подолгу задерживались, то теперь не так: приходят только родственники и те, кто живет по соседству», — рассказал «Ъ» житель Чечни.

Николай Краснов

Следите за развитием темы Нападения исламистов во Франции
 В каких регионах 31 декабря сделали выходным?
Импортозамещение провалилось?
Власти более десяти регионов решили сделать 31 декабря выходным
Российского создателя криптобиржи приговорили к 5 годам тюрьмы
«Ростех» назвал причиной катастрофы SSJ-100 ошибку пилотирования
В Нидерландах обнаружили очередной загадочный монолит
Стали известны доходы самых богатых спортсменов России
В Думе попросили дать оценку рекламе мошенников о соцвыплатах
Авто
В России разработали электрокар на основе «цифровых двойников» Презентация автомобиля пройдет в Москве на этой неделе
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Брат не поздравил с днем рождения 334
Песня года 2020 221
Любовь и дружба 123
Кто сидел недавно на самоизоляции? Загляните пожалуйста. 44
Леди
Лизу Арзамасову поздравляют с помолвкой Актриса спровоцировала слухи о скором замужестве.
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь