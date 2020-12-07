Власти Чечни проигнорировали похороны убийцы французского учителя

Тело Абдуллаха Анзорова его родственники привезли в Чечню сразу после того, как французские власти дали на это разрешение. Мусульманские традиции требуют немедленного захоронения усопшего, но в случае с Абдуллахом Анзоровым это было невозможно: родственникам не выдавали тело до окончания следственных действий. Кроме того, понадобилось время для оформления транспортировки тела на самолете из Парижа в Москву, а оттуда в Грозный. Таким образом, с момента смерти Абдуллаха Анзорова до его похорон прошло более полутора месяцев.
Хоронить родственников, где бы они ни умерли, на исторической родине — традиция чеченцев.
Редкие исключения были в период военных действий в Чечне, когда не было возможности перевезти покойного и провести обряд. В этих случаях хоронили в соседней Ингушетии, а были случаи, когда хоронили и в Москве на мусульманской части Даниловского кладбища — например, в январе 2000 года, в разгар боевых действий, там был похоронен известный деятель искусства, танцор, актер и хореограф Махмуд Эсамбаев, 1924−2000).
В мирное время доставка тела из-за границы для захоронения в Чечне — дело непростое и затратное: «На такие случаи у нас есть касса взаимопомощи, ею воспользовались и Анзоровы», — рассказал «Ъ» один из проживающих во Франции чеченцев.
Напомним, 16 октября 18-летний Абдуллах Анзоров был застрелен французскими полицейскими в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин после того, как он напал на 47-летнего учителя Самюэля Пати и обезглавил его 30-сантиметровым ножом. Причиной расправы стало то, что преподаватель во время урока показал ученикам опубликованные в журнале Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда. Отметим, по данным следствия, учитель предупреждал учеников о спорном характере демонстрируемых материалов. Анзоров не учился в классе, где показывали карикатуры, но обменивался сообщениями как минимум с одним из родителей бывшего на уроке ученика.
После убийства французского учителя глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что осуждает теракт, но одновременно выразил возмущение в связи тем, что случившееся связывают с чеченцами.
Он напомнил, что Абдуллах Анзоров родился в Москве и почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда со своими родителями в шестилетнем возрасте. «Он (Анзоров.— “Ъ”) рос рядом с французами, а в Чечне был только один раз в возрасте 2 лет», — отметил Кадыров.
На похоронах Абдуллаха Анзорова никого из представителей власти не было.
Церемония, по словам очевидцев, не была многочисленной, так как в целях противодействия распространению коронавируса Муфтият Чечни внес ограничения в порядок проведения похорон. Ограничения прежде всего касаются количества участвующих в похоронах людей: «Если обычно на похороны люди ходили чуть не всем селом и подолгу задерживались, то теперь не так: приходят только родственники и те, кто живет по соседству», — рассказал «Ъ» житель Чечни.
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