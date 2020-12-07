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16:52 (мск), источник: Секрет Фирмы

Российского создателя криптобиржи приговорили к пяти годам тюрьмы

Суд в Париже приговорил создателя криптобиржи BTC-e Александра Винника к пяти годам тюрьмы. Кроме того, россиянина обязали выплатить штраф в €5000.

Источник: AP 2020

Вместе с тем с Винника сняли обвинения по ряду статей. В частности, его оправдали по делу о вымогательстве и создании вируса-вымогателя Locky.

Винника обвиняли в отмывании денег и махинациях с криптовалютой. Его задержали в 2017 году во время отдыха в Греции по запросу США. По версии Вашингтона, биржа BTC-e Винника меняла биткоины и другую криптовалюту на доллары, евро и рубли.

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Суд в Париже приговорил россиянина Винника к 5 годам тюрьмы

Сама биржа заявила, что Винник не был её основателем — он давал консультации клиентам в ранге технического специалиста. Несмотря на это, США стали добиваться экстрадиции россиянина. Его также обвинили во взломе японской криптобиржи Mt. Gox, который привёл к краже несколько сотен тысяч биткоинов. Позже Винник легализовал их через BTC-e, считает следствие.

Также США утверждают, что Винник похитил персональные данные пользователей биржи и позволял преступникам отмывать через неё деньги.

Кроме США, экстрадиции Винника добивалась и Россия. Генпрокуратура РФ считает, что мужчина похитил у некой фирмы 600 000 рублей. В середине 2018 свой запрос на экстрадицию Винника отправила Франция. Париж обвинил россиянина в занятиях вымогательством и отмыванием денег на территории страны.

Винник не признал вину, которую ему инкриминировали власти США и Франции.

В греческой тюрьме он объявлял голодовку, которая довела его до больницы. Он также отрицал связь с Locky и говорил, что узнал о нём только из уголовного дела. Решение об экстрадиции Винника во Францию было принято в конце 2019 года, в Париже он оказался в январе 2020-го.

Защита Винника намерена обжаловать приговор французского суда.

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