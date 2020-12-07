16:52 (мск), источник: Секрет Фирмы
Российского создателя криптобиржи приговорили к пяти годам тюрьмы
Суд в Париже приговорил создателя криптобиржи
Вместе с тем с Винника сняли обвинения по ряду статей. В частности, его оправдали по делу о вымогательстве и создании
Винника обвиняли в отмывании денег и махинациях с криптовалютой. Его задержали в 2017 году во время отдыха в Греции по запросу США. По версии Вашингтона, биржа
Сама биржа заявила, что Винник не был её основателем — он давал консультации клиентам в ранге технического специалиста. Несмотря на это, США стали добиваться экстрадиции россиянина. Его также обвинили во взломе японской криптобиржи Mt. Gox, который привёл к краже несколько сотен тысяч биткоинов. Позже Винник легализовал их через
Также США утверждают, что Винник похитил персональные данные пользователей биржи и позволял преступникам отмывать через неё деньги.
Кроме США, экстрадиции Винника добивалась и Россия. Генпрокуратура РФ считает, что мужчина похитил у некой фирмы 600 000 рублей. В середине 2018 свой запрос на экстрадицию Винника отправила Франция. Париж обвинил россиянина в занятиях вымогательством и отмыванием денег на территории страны.
В греческой тюрьме он объявлял голодовку, которая довела его до больницы. Он также отрицал связь с Locky и говорил, что узнал о нём только из уголовного дела. Решение об экстрадиции Винника во Францию было принято в конце 2019 года, в Париже он оказался в январе 2020-го.
Защита Винника намерена обжаловать приговор французского суда.