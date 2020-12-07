20:48 (мск), источник: РИА Новости
Российский Су-30 перехватил самолеты США и Франции над Черным морем
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российский истребитель Су-30 перехватил в понедельник над Черным морем
По данным центра, 7 декабря российские радары обнаружили над нейтральными водами Черного моря приближающиеся к российской границе воздушные цели.
«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический
После разворота иностранных военных самолетов от границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования.