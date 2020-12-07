22:47 (мск), источник: Известия
Машинное отделение новейшего британского авианосца затопило водой
Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales («Принц Уэльский») выбыл из строя на полгода
Данный инцидент произошел еще в октябре в порту приписки авианосца в Портсмуте, однако известно о нем стало совсем недавно.
В результате прорыва пожарного водопровода тысячи литров воды затопили машинное отделение, а электрические щитки находились под водой в течение суток. Предполагается, что восстановить судно удастся только к маю, а потребуется на ремонт миллионы фунтов стерлингов.
Вместе с тем, сам авианосец обошелся британскому бюджету в £3,1 млн.
Происшествие произошло перед намеченным до конца этого года отбытием «Принца Уэльского» к берегам США, где были запланированы учения со взлетом и приземлением на его палубу истребителей F-35.
В июле 2019 года британский авианосец Queen Elizabeth вернулся на базу в Портсмуте