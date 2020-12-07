Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В России успешно испытали новую ракету Как сообщили в Минобороны, противоракета в серии испытаний подтвердила заложенные характеристики
Фоторепортажи
9Сила огня и стали: чем оснащается современная российская артиллерия
12Последствия ледяного дождя во Владивостоке
22:47 (мск), источник: Известия

Машинное отделение новейшего британского авианосца затопило водой

Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales («Принц Уэльский») выбыл из строя на полгода из-за произошедшего на его борту затопления. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает газета The Sun.

Источник: AP 2020

Данный инцидент произошел еще в октябре в порту приписки авианосца в Портсмуте, однако известно о нем стало совсем недавно.

В результате прорыва пожарного водопровода тысячи литров воды затопили машинное отделение, а электрические щитки находились под водой в течение суток. Предполагается, что восстановить судно удастся только к маю, а потребуется на ремонт миллионы фунтов стерлингов.

Вместе с тем, сам авианосец обошелся британскому бюджету в £3,1 млн.

Происшествие произошло перед намеченным до конца этого года отбытием «Принца Уэльского» к берегам США, где были запланированы учения со взлетом и приземлением на его палубу истребителей F-35.

В июле 2019 года британский авианосец Queen Elizabeth вернулся на базу в Портсмуте из-за образовавшейся течи.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Горе по колено: ВОЗ предупредила о рисках на зимних курортах Европы
«Может случиться коллапс»: что изменится в техосмотре
Лукашенко запретили участвовать во всех мероприятиях МОК
Роспотребнадзор продлил меры из-за COVID в школах до 2022 года
Мясников предрек новую волну коронавируса
Экономист спрогнозировал рекордное подорожание продуктов
Российский Су-30 перехватил военные самолеты США и Франции
В Таганроге обокрали «самолет Судного дня»
Авто
Nissan раскрыл интерьер нового «Кашкая» (фото) Кроссовер нового поколения должен стать просторнее и технологичнее
Новости партнеров
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
Gnezdo.ru
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Главный симптом COVID задолго до кашля
На Донбассе завязались кровавые бои: новые жертвы
Леди
Лизу Арзамасову поздравляют с помолвкой Актриса спровоцировала слухи о скором замужестве.
Новости партнеров
Двум категориям россиян откажут в доплате к пенсии
Новые правила ждут всех, у кого есть банковская карта Сбербанка
Жена Соловьева оказалась скандинавской красавицей
Фотограф заснял, как голодная лиса приблизилась к бездомной кошке
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь