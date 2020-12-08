Суд пересмотрит дело топ-менеджера «Траста» Хабарова из-за ошибки

Высокий суд пришел к выводу, что решение, содержащее ошибку, может привести к «существенной несправедливости» для компании бывшего партнера Михаила Хабарова по «Деловым линиям» Александра Богатикова, сообщает РБК.
По решению LCIA, для расчета ущерба нужно было вычесть стоимость опциона ($60 млн) из стоимости пакета опционных акций (30%). Эксперты обеих сторон согласились, что опционные акции можно оценивать исходя из стоимости 30% акционерного капитала компании.
Но эксперт от господина Богатикова счел, что стоимость бизнеса компании составляет $98 млн, поэтому опционные акции «не стоят ничего», эксперт от господина Хабарова оценил бизнес в $638 млн, а опционные акции — в $174 млн.
Суд в итоге оценил «исторические налоговые обязательства» компании в $90 млн, но из-за «опечатки или ошибки в вычислениях» налоговая задолженность привела к повышению стоимости компании, а не к снижению. LCIA оценил стоимость капитала компании в $392 млн, стоимость опционных акций — в $118 млн, а ущерб господину Хабарову — в $58 млн.
Михаила Хабарова арестовали 9 октября. По версии следствия, он похитил у Александра Богатикова около 842 млн руб. Свою причастность к преступлению банкир не признал. В ноябре Басманный суд изменил меру пресечения с СИЗО на домашний арест.