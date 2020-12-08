11:48 (мск), источник: Lenta.Ru
В Индии неизвестной болезнью заразились почти 850 человек
В Индии почти 850 человек заразились неизвестной болезнью. Вспышка заболевания произошла в южном штате
С воскресенья, 6 декабря, в местные больницы поступили 848 жителей страны со схожими симптомами, среди которых головокружение, приступы, аналогичные эпилептическим, обмороки, пена изо рта и дрожь. На данный момент врачи не могут поставить точный диагноз.
Также сообщается, что был зафиксирован один летальный исход.
Ранее инспектор расположенного в штате округа Западный Годавари Долла Джоши Рой заявил, что вспышка заболевания не связана с коронавирусом. Власти предположили, что ее причиной могло стать загрязнение воды.
Сообщение о вспышке неизвестной болезни пришло 6 декабря из города Элуру в индийском штате