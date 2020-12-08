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13:58 (мск), источник: Интерфакс

Песков не согласился с ТВ Чечни в оценке действий убийцы учителя Пати

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU — Оценки личности и мотивам Абдулаха Анзорова, убившего в октябре под Парижем французского учителя Самюэля Пати, которые дала ЧГТРК «Грозный», неверны, это преступление является неприемлемым и достойно осуждения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Вы знаете, что государственные каналы дают разные точки зрения. Эта точка зрения не может иметь ничего общего с той единственной точкой зрения, которая в данном случае может быть верной, и той точкой зрения, которая коррелируется с позицией на абсолютное осуждение этого убийства и неприемлемость подобных действий», — сказал он журналистам во вторник, комментируя репортаж ЧГТРК «Грозный», в котором Анзоров был назван «жертвой провокации» и «богобоязненным юношей» с характером, который не «смог совладать с задетыми чувствами.

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Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к такой трактовке личности Анзорова и мотивов его деяния, данными телекомпанией, Песков заметил: «Точно так же, как я и сказал вчера. Ничего не меняется в нашем подходе, и единственный подход может быть именно таким, как я сказал вчера».

Пескову также задали вопрос, считают ли в Кремле подобную точку зрения оправданием терроризма. «Мне больше нечего добавить по этому вопросу», — ответил он.

Накануне пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос об Анзорове, отметил, что «речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему кроме как глубокому осуждению и неприятию».

Резонансное убийство под Парижем

16 октября 18-летний чеченец убил и обезглавил Самюэля Пати, преподавателя истории, географии и обществоведения в среднем учебном заведении Коллеж-Буа-д’Ольн в городе Конфлан-Сент-Онорине под Парижем. Убийца родился в Москве и получил во Франции статус беженца. Ранее он угрожал людям в соцсетях, в том числе своему учителю. Молодой человек был застрелен при задержании в городе Эраньи.

За несколько дней до гибели преподаватель показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве примера свободы выражения, что возмутило местных радикальных исламистов. При этом, как выяснилось, преподаватель очень аккуратно затронул тему карикатур на пророка, с уважением отзывался об исламе и разрешил выйти из класса тем, кто не хочет смотреть на карикатуры.

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