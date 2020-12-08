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18:52 (мск), источник: Известия

Шесть человек умерли в ходе исследования вакцины Pfizer и BioNTech

В ходе исследований вакцины Pfizer и BioNTech умерли шесть участников. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.

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Источник: Reuters

«За отчетный период было шесть смертей (два летальных исхода в вакцинируемой группе, четыре — в группе плацебо)», — говорится в документе, подготовленном к заседанию FDA.

Указано, что в группе испытателей вакцины один участник, страдающий от атеросклероза и ожирения, скончался через три дня после введения первой дозы препарата. У другого участника произошла остановка сердца через 60 дней после введения ему второй дозы, через три дня была зафиксирована его смерть.

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В группе плацебо два человека умерли от инсульта и инфаркта, причина гибели еще двух испытателей не установлена. Половина погибших во всех группах была старше 55 лет.

На 10 декабря назначено заседание Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США по вопросу одобрения применения вакцины, разработанной Pfizer и германской BioNTech. Фирмы подали соответствующую заявку в управление 20 ноября.

Вакцину от COVID-19 компании Pfizer начали доставлять на склады в США и Европе. За день до этого президент США Дональд Трамп заявил, что поставки вакцины от коронавируса в Соединенных Штатах начнутся на следующей неделе.

20 ноября компании BioNTech и Pfizer объявили, что финальные испытания разработанной ими вакцины показали ее эффективность на 95%. В начале этого же месяца BioNTech и Pfizer рассказали об успешной третьей фазе клинических испытаний разработанной ими вакцины BNT162b2 от коронавируса.

Тогда же глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о намерении ЕС подписать контракт с ними на закупку 300 млн доз вакцины от коронавируса.

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