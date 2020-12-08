22:30 (мск), источник: РИА Новости
В Иране заявили о задержании лиц, связанных с убийством ученого
ТЕГЕРАН, 8 дек — РИА Новости. Спецслужбы установили и задержали несколько человек, причастных к убийству
«Лица, участвовавшие в исполнении этого убийства, часть из которых установили и даже задержали наши службы безопасности, не уйдут от правосудия», — добавил он.
Абдоллахиан не сообщил никаких подробностей, уточнив, что информацию по делу могут раскрыть службы безопасности.
Он также возложил ответственность за убийство на Израиль, подчеркнув, что тот «сыграл свою роль» этом вопросе. При этом чиновник предположил, что в покушении могли поучаствовать «американские или другие спецслужбы».
По словам Абдоллахиана, в прошлом Израиль для подобных целей использовал возможности других зарубежных разведок и привлекал не своих «исполнителей».
Фахризаде погиб в результате покушения 27 ноября. Он руководил организацией исследований и инноваций при Минобороны.
По данным заместителя командующего Корпуса стражей исламской революции Али Фадави, ученого застрелили из пулемета, установленного в автомобиле, и управлявшегося спутниковой системой с искусственным интеллектом с фокусированием на Фахризаде.
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