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22:30 (мск), источник: РИА Новости

В Иране заявили о задержании лиц, связанных с убийством ученого

ТЕГЕРАН, 8 дек — РИА Новости. Спецслужбы установили и задержали несколько человек, причастных к убийству ученого-ядерщика и замминистра обороны Ирана Мохсена Фахризаде, сообщил помощник председателя парламента страны по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан в эфире телеканала Al-Alam.

Источник: РИА "Новости"

«Лица, участвовавшие в исполнении этого убийства, часть из которых установили и даже задержали наши службы безопасности, не уйдут от правосудия», — добавил он.

Абдоллахиан не сообщил никаких подробностей, уточнив, что информацию по делу могут раскрыть службы безопасности.

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Он также возложил ответственность за убийство на Израиль, подчеркнув, что тот «сыграл свою роль» этом вопросе. При этом чиновник предположил, что в покушении могли поучаствовать «американские или другие спецслужбы».

По словам Абдоллахиана, в прошлом Израиль для подобных целей использовал возможности других зарубежных разведок и привлекал не своих «исполнителей».

Фахризаде погиб в результате покушения 27 ноября. Он руководил организацией исследований и инноваций при Минобороны.

По данным заместителя командующего Корпуса стражей исламской революции Али Фадави, ученого застрелили из пулемета, установленного в автомобиле, и управлявшегося спутниковой системой с искусственным интеллектом с фокусированием на Фахризаде.

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