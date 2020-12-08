8 декабря, источник: Газета Коммерсантъ
Росгвардию обшили по-генеральски
В войсках выявлены многомиллионные хищения на обмундировании.
Как стало известно «Ъ», военные следователи СКР начали расследование по фактам закупок Росгвардией по завышенным ценам различного обмундирования, в том числе весьма низкого качества. Предполагаемый ущерб, нанесенный ведомству от сделок с единственным поставщиком, которые курировал бывший главный тыловик Росгвардии
По данным источников «Ъ» в силовых структурах, уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбудили в главном военном следственном управлении СКР. Пока оно расследуется без конкретных обвиняемых по фактам многочисленных закупок вещевого имущества для личного состава Росгвардии по ценам, которые завышались в несколько раз.
Речь идет о контрактах, которые были заключены в 2017—2019 годах. Интересно, что поставщиком обмундирования и сопутствующего инвентаря выступала одна уфимская компания «Спецшвейснаб». После создания Росгвардии в 2016 году предполагалось, что закупки для нее будут осуществляться в рамках открытых конкурсов. Однако, по словам источников в самой службе, назначенный первым заместителем главы Росгвардии Сергей Меликов (сейчас и. о. главы Дагестана) и ставший по его протекции заместителем директора по тыловым вопросам Сергей Милейко смогли обойти это ограничение. С помощью специального распоряжения правительства, фактически отменившего предыдущие приказы руководства Росгвардии, почти все «вещевые» вопросы удалось передать «Спецшвейснабу».
В частности, пара перчаток при стоимости 580 руб. закупалась за 720 руб., поясные ремни — за 600 вместо 395, брючные ремни — за 280 вместо 117, женские кожаные поясные ремни — за 450 вместо 250, парадные пояса — за 900 вместо 566 руб.
Примерно также обстояло дело с поставками футболок и предмета особой гордости каждого росгвардейца — форменной тельняшки. Последние стоили 470 руб. за штуку вместо положенных 220. Только на тельниках, по предварительным подсчетам, Росгвардия потеряла 17,5 млн руб., на футболках и поясах — около 86 млн, а общий ущерб ведомства оценивается в 676 млн руб.
Надо отметить, что сам «Спецшвейснаб» являлся довольно небольшой компаний, не обладавшей серьезными производственными мощностями. А потому для изготовления необходимого имущества ему приходилось привлекать субподрядчиков, а тем в свою очередь — субсубпорядчиков.
Не раз качество формы становилось причиной крупных скандалов. Для парадного расчета Росгвардии, получившего честь промаршировать по Красной площади на параде 9 мая 2018 года, было поставлено 450 полушерстяных комплектов обмундирования. Однако 200 из них просто не прошли приемку и их пришлось срочно перешивать и исправлять в Отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН; бывшая дивизия Дзержинского).
Сейчас следователи изучают всю документацию, связанную с поставками, и проверяют соотношение цен, по которым покупали обмундирование тыловики Росгвардии и их «смежники» из других силовых ведомств. И уже понятно, что выводы отнюдь не в пользу первых.
Так, полевые летние камуфлированные комплекты для гвардейцев стоили 4950 руб., а для сотрудников ФСО — всего 1800, зимние полицейские костюмы — 8111 при цене для МВД 4636 руб., летние полицейские костюмы — 4950 при цене для МВД 1537 руб. Примерно так же обстояло дело с полушерстяными кителями и шерстяными брюками: Росгвардия их покупала за 9890 и 3759 руб. соответственно, хотя средняя цена ВПК на них составляла 3933 и 1916 руб. соответственно.
«Подобная ситуация, несмотря на противодействие ряда лиц, естественно, не могла ускользнуть от внимания руководства, которое назначило служебное расследование», — заявил «Ъ» источник в Росгвардии. Он отдельно напомнил, что генерал Милейко 18 августа прошлого года был уволен в связи с досрочным расторжением контракта, хотя тот был заключен до 2021 года. Поводом стали результаты проверки, позже легшие в основу уголовного дела.
Надо отметить, что «гражданские» следователи столичного главка СКР уже расследуют сразу 11 уголовных дел по фактам предполагаемых хищений бюджетных средств и злоупотреблений при закупках у «Спецшвейснаба». А гендиректор этой компании Игорь Шальнов сейчас находится под домашним арестом.
По словам близких к следствию источников, он дал подробные признательные показания о своем «плодотворном сотрудничестве» с генералом Милейко. Эти материалы и были направлены по подследственности в ГВСУ СКР, которое пока возбудило уголовное дело о мошенничестве, хотя, по неподтвержденным данным, решается вопрос о возможном уголовном преследовании отставного генерала за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сейчас изучается возможность получения около 10 млн руб. Сергеем Милейко от господина Шальнова.
Напомним, что бывший тыловик Росгвардии уже находится под следствием. Как сообщал «Ъ», его обвиняют в мошенничестве, связанном с незаконным получением нежилого помещения в подмосковной Балашихе, в котором супруга господина Милейко открыла салон красоты.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил «Ъ», что хорошо знаком с обстоятельствами дела об аферах с закупками вещевого имущества для Росгвардии — как по работе на прежнем посту зампреда думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, так и в качестве советника главы Росгвардии Виктора Золотова.
«Сергей Милейко фактически обманул руководство Росгвардии, убедив директора в том, что “Спецшвейснаб” справится с поставленными задачами», — пояснил господин Хинштейн.
По его словам, неслучайно с приходом генерала из тылового блока «были вычищены все, кто мог противиться этим аферам». Он особо отметил, что, когда коррупционные проявления стали вскрываться, именно генерал армии Золотов потребовал проведения проверок и передачи собранных материалов в Главную военную прокуратуру и военную контрразведку. «Доподлинно знаю, что возбуждение уголовного дела — это результат совместных усилий Росгвардии, ГВП и ФСБ», — заявил Александр Хинштейн.
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, в свою очередь, подтвердил «Ъ», что в 2019 году именно по инициативе руководства Росгвардии с генералом Милейко был досрочно расторгнут контракт. А материалы, которые по всей видимости и заинтересовали следственные органы, были первоначально собраны сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии и переданы в надзорные органы.
Сергей Сергеев, Александр Игорев