В России выявили 26 190 заразившихся коронавирусом за сутки

Рекордное число новых заболевших (29 039) было зарегистрировано 6 декабря. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 2 541 199.
Умерли за последние сутки 559 зараженных COVID-19, что на 0,59% меньше, чем накануне (562). Всего умерли 44 718 человек. Выздоровели 26 266 человек, с начала пандемии — 2 007 792.
В мире число зараженных COVID-19 составляет 68,2 млн, умерли 1,5 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Лидеры по числу зараженных — США (15,1 млн), Индия (9,7 млн) и Бразилия (6,6 млн). Россия занимает четвертое место.
По данным Роспотребнадзора, самая сложная ситуация по COVID-19 складывается в Карелии, Коми и Архангельской области, но в целом по стране темпы прироста заболевших начали стабилизироваться. После 10 декабря начнется поставка вакцины от коронавируса во все регионы России.
Роспотребнадзор рекомендует при вакцинации отказаться от алкоголя на восемь недель, Центр имени Гамалеи, разработчик вакцины «Спутник V», — в течение трех дней после каждой прививки.