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12:01 (мск), источник: Коммерсантъ

В России выявили 26 190 заразившихся коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлено 26 190 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 0,36% больше, чем накануне (26 097).

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Источник: Агентство «Москва»

Рекордное число новых заболевших (29 039) было зарегистрировано 6 декабря. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 2 541 199.

Регионы с наибольшим количеством новых случаев:

  • Москва — 5145 (всего 665 218);
  • Санкт-Петербург — 3761 (159 389);
  • Московская область — 1372 (122 263);
  • Нижегородская область — 494 (58 837);
  • Архангельская область — 396 (34 792).
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Умерли за последние сутки 559 зараженных COVID-19, что на 0,59% меньше, чем накануне (562). Всего умерли 44 718 человек. Выздоровели 26 266 человек, с начала пандемии — 2 007 792.

В мире число зараженных COVID-19 составляет 68,2 млн, умерли 1,5 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Лидеры по числу зараженных — США (15,1 млн), Индия (9,7 млн) и Бразилия (6,6 млн). Россия занимает четвертое место.

По данным Роспотребнадзора, самая сложная ситуация по COVID-19 складывается в Карелии, Коми и Архангельской области, но в целом по стране темпы прироста заболевших начали стабилизироваться. После 10 декабря начнется поставка вакцины от коронавируса во все регионы России.

Роспотребнадзор рекомендует при вакцинации отказаться от алкоголя на восемь недель, Центр имени Гамалеи, разработчик вакцины «Спутник V», — в течение трех дней после каждой прививки.

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