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12:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Во Франции задержали пятерых чеченцев по делу обезглавившего учителя террориста

Во Франции задержали пятерых чеченцев по подозрению в общении с Абдуллахом Анзоровым, обезглавившим учителя истории Самуэля Пати. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на осведомленный источник.

Источник: AP 2020

По данным издания, подозреваемым от 18 до 21 года. Их задержали в департаментах Приморская Сена и Верхняя Луара. Следователи Антитеррористического управления предполагают, что чеченцы общались с Анзоровым после того, как Пати показал карикатуры на пророка Мухаммеда своим ученикам.

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Подозреваемые будут находиться под стражей до 96 часов, до возможного предъявления им обвинения в соучастии в убийстве и участии в террористическом сообществе.

В начале ноября живущие во Франции чеченцы пожаловались на обыски и задержания из-за убийства Пати под Парижем. Утверждалось, что подобные действия предпринимают, в частности, в отношении тех, кто так или иначе поддержал Анзорова в соцсетях. Замеченным в такой активности грозит задержание, расследование и суд. При этом обвиняемые могут получить даже реальные сроки.

Вечером 16 октября в пригороде Парижа 18-летний чеченец убил и обезглавил преподавателя Самюэля Пати. Причиной убийства стала демонстрация на уроке Пати карикатур на пророка Мухаммеда — преподаватель рассказывал ученикам о свободе слова. Анзоров был застрелен полицейскими при задержании.

В Чечне похоронили Абдуллаха Анзорова, который обезглавил учителя во Франции
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13:11 (мск)© Ньюстюб
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