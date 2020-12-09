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14:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Прокуратура Дании предъявила россиянину обвинение в шпионаже

Прокуратура Дании предъявила обвинение в шпионаже гражданину России, постоянно проживающему в стране. В пресс-релизе ведомства сообщается, что россиянин находится под стражей с июля и подозревается в том числе в предоставлении датских энергетических технологий разведке РФ.

В посольстве РФ в Дании заявили, что считают предъявленные россиянину обвинения ошибкой. «Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника», — цитирует «Интерфакс» представителя посольства.

Датская прокуратура собирается требовать для россиянина тюремного заключения и депортации из Дании. Процесс пройдет в закрытом режиме.

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