14:01 (мск), источник: Коммерсантъ
Прокуратура Дании предъявила россиянину обвинение в шпионаже
Прокуратура Дании предъявила обвинение в шпионаже гражданину России, постоянно проживающему в стране. В
В посольстве РФ в Дании заявили, что считают предъявленные россиянину обвинения ошибкой. «Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника», — цитирует «Интерфакс» представителя посольства.
Датская прокуратура собирается требовать для россиянина тюремного заключения и депортации из Дании. Процесс пройдет в закрытом режиме.