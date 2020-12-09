Круиз в никуда: коронавирус пробрался на борт лайнера в Сингапуре

Сингапур начал осуществлять короткие «круизы в никуда» в ноябре. Предполагалось, что они достаточно безопасны с точки зрения распространения коронавируса. Лайнер выходит из порта, находится несколько дней в море и возвращается в тот же порт, а билеты продают только резидентам Сингапура. Перед посадкой пассажиры проходят тест на коронавирус и должны предъявить отрицательный результат.
«Круизы в никуда» стали попыткой хоть как-то оживить круизную индустрию, практически полностью переставшую функционировать после крупных вспышек коронавируса на борту нескольких лайнеров в начале пандемии коронавируса.
Лайнер Quantum of the Seas отчалил от берегов Сингапура в понедельник, но руководство компании решило развернуть его после того, как 83-летний пассажир сообщил медикам на борту о симптомах диареи. В соответствии с протоколом ему сделали тест на коронавирус, который оказался положительным.
Остальным пассажирам сообщили о произошедшем в среду утром, а днем заболевшего в белом защитном костюме вывели с борта корабля и увезли на машине «скорой помощи».
Пассажиров попросили оставаться в каютах, пока руководство отслеживало контакты инфицированного.
«Мы нашли и изолировали тех гостей и членов экипажа, которые были в близком контакте с этим пассажиром, им всем сделали анализ на коронавирус, который показал отрицательный результат», — говорится в заявлении руководства компании.
На борту корабля было около 1700 пассажиров и почти 1500 членов экипажа. Это половина обычной заполняемости судна из соображений социального дистанцирования.
Достаточно ли мер безопасности?
Все пассажиры и члены экипажа смогут сойти с корабля в ближайшее время, после того как руководство убедится, что процедуру отслеживания контактов осуществили достаточно тщательно.
Первый «круиз в никуда» стартовал в ноябре с множеством мер безопасности | Источник:GETTY IMAGES
«Мы понимаем, что вы не так планировали провести этот круиз, и еще раз хочу сказать, леди и джентльмены, мне очень жаль», — передает агентство Рейтер сообщение капитана корабля для застрявших пассажиров.
В 2020-м году индустрия круизов пришла в упадок после того, как в начале пандемии на нескольких лайнерах заразились сотни пассажиров, и этот вид отдыха был помещен в категорию особого риска. Первый известный всплеск в конце января случился на судне Diamond Princess, остававшегося на карантине у берегов Японии месяц. Тогда заболели около 700 пассажиров.
Для жителей Сингапура «круизы в никуда» стали первой возможностью покинуть свой город-остров за долгие месяцы, пишет корреспондент Би-би-си Андреас Иллмер.
«Как только эта схема была запущена, все первые поездки раскупили молниеносно. Пассажиры, вернувшиеся из них, были полны энтузиазма и расхваливали как сам опыт, так и меры безопасности. Случай коронавируса на борту может снова заставить потенциальных клиентов засомневаться и еще раз поставить под вопрос будущее индустрии», — добавляет сингапурский корреспондент Би-би-си.
Однако представители компании Royal Caribbean считают, что успешно справились с ситуацией на Quantum of the Seas в соответствии со своими протоколами безопасности, и следующий «круиз вникуда», назначенный на четверг, стартует по плану.
В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.