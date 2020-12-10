03:53 (мск), источник: РБК
Близ Иркутска произошло сильное землетрясение
Сильное землетрясение произошло недалеко от Иркутска. Об этом сообщает
Подземные толчки начались в 5:44 по местному времени (0:44 мск). В Иркутске землетрясение ощущалось на 5−6 баллов, отметили в главке.
«Землетрясение с эпицентром в Кабанском районе соседнего региона — республики Бурятия. Интенсивность в эпицентре 7,6 баллов», — говорится в сообщении.
Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало. В настоящее время МЧС собирает информацию о возможных разрушениях в соседних с Бурятией районах Иркутской области.
Житель Иркутска сообщил РБК, что в городе ощущались подземные толчки.
После землетрясения мэр Иркутска Руслан Болотов ввел режим повышенной готовности. Управляющие компании приступили к обследованию жилого фонда. «Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме», — сообщила
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В ведомстве уточнили, что эпицентр землетрясения находился в дельте озера Байкал, в 16 км
По данным Единой геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 5,5. Эпицентр находился на Байкале в районе залива Провал, в 88 км от
По информации Геологической службы США (USGS) и Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 5,5. По версии USGS, очаг располагался в 42 км от села Кабанск на глубине 10 км. EMSC сообщает, что эпицентр толчков находился в 14 км от села Турунтаево на глубине 10 км.
В конце сентябре в Иркутской области произошла серия подземных толчков. Эпицентр находился в Слюдянском районе области, в 15 км от поселка Култук. Землетрясение ощущалось на территории 12 районов Иркутской области и в нескольких районах Бурятии. Тогда жертв и разрушений удалось избежать.