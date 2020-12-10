Магнитуда землетрясения в Бурятии составила 5,5

Землетрясение произошло в четверг. Толчки ощущались в семи муниципальных образованиях: Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и Улан-Удэ. Сейчас силами 75 групп проводится обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики.
Ранее МЧС сообщало, что магнитуда была равна 7,6.
«По уточненной информации, магнитуда составила 5,5. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — сказал собеседник агентства.
Режим повышенной готовности после землетрясения введен в Иркутске. Дежурные службы Иркутска начали сбор информации о последствиях. Сообщений от горожан о повреждениях зданий не поступало. Жертв и разрушений не выявлено. Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме.