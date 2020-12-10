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11:20 (мск), источник: Ведомости

В России выявили 27 927 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 27 927 граждан, следует из данных оперштаба на 10 декабря. При этом 25 887 человек выздоровели после заражения. Скончались в течение 24 часов 562 жителя страны, заболевших COVID-19.

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11:24 (мск)В Москве за сутки госпитализировали 1663 человека с коронавирусом
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Источник: Максим Стулов / Ведомости

Днем ранее было 26 190 заболевших.

В целом за пандемию коронавирус выявили у 2 569 126 россиян. Из них в результате заражения 45 280 пациентов умерли. Вылечились 2 033 669 человек. Все еще находятся в активной стадии заболевания 490 177.

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За сутки в России коронавирусом заболели 27927 человек

В Москве за сутки коронавирус обнаружили у 6730 человек. Число заразившихся за все время достигло 671 948. Умерли от COVID-19 9645 жителей столицы. Из них 74 — за последние 24 часа. Выздоровели 512 969 человек.

Продолжает расти показатель суточного прироста зараженных в Санкт-Петербурге. Сегодня он вновь обновил рекорд, составив 3774 случаев. Всего в северной столице коронавирус обнаружен у 163 163 жителей. Из них 6109 скончались, 91 808 выздоровели.

Среди остальных регионов России наибольший суточный прирост жителей с COVID-19 зафиксирован в Московской (+1351) и Нижегородской (+499) областях, Республике Карелия (+433), Свердловской (+392) и Архангельской областях (+392).

По общему числу зараженных в топ-5 входят Московская (123 614), Нижегородская (59 336), Свердловская (50 168), Ростовская области (43 535) и Красноярский край (39 573).

Россия продолжает занимать четвертое место в мире среди всех государств по числу жителей, у которых обнаружили коронавирус. Однако показатели страны значительно уступают тройке лидеров — США (15,3 млн зараженных), Индии (9,7 млн) и Бразилии (6,7 млн). Всего в мире COVID-19 заболели почти 69 млн человек. Умерло в результате этого свыше 1,5 млн жителей планеты.

Наталья Иванкина

 В России выявили 27 927 новых случаев коронавируса
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