Рвота и эпилепсия: неизвестная болезнь поразила сотни индийцев

Тем временем врачи рассказали «Газете.Ru», насколько данное заболевание опасно для жителей других стран.
Два эксперта Всемирной организации здравоохранения прибыли в индийский город Элуру (штат Андхра-Прадеш), где от неизвестного заболевания пострадали уже более 800 человек и один пациент скончался. Об этом сообщает местный телеканал Times News.
Вспышка болезни в городе Элуру и его окрестностях была зафиксирована 6 декабря.
«У заболевших, особенно детей, все начинается с жжения в глазах. Затем следует внезапный приступ рвоты, потом потеря сознания», — рассказал газете Indian Express один из врачей больницы в Элуру.
Также среди симптомов недуга — приступы эпилепсии в течение трех-пяти минут, потеря памяти в течение нескольких минут, головная боль и боль в спине.
Как заявил инспектор округа Западный Годавари, где находится город Элуру, Долла Джоши Рой, вспышка заболевания не связана с коронавирусом — все пациенты прошли компьютерную томографию и сдали тесты на коронавирус, они оказались отрицательными.
Рой добавил, что власти пытаются установить причину болезни, а также справиться с паникой среди населения.
Для установления происхождения заболевания в Элуру направили бригады врачей из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук. Специалисты уже несколько дней тестируют образцы крови и мочи заболевших.
Ранее власти предполагали, что причиной отравления могло стать загрязнение воды — как отмечают местные СМИ, округ Западный Годавари часто испытывает проблемы с питьевой водой.
«Посетив места, где заболели люди, мы исключили заражение воды или воздуха в качестве причины, — заявил впоследствии министр здравоохранения штата. — Это какое-то загадочное заболевание, и только лабораторные исследования помогут разобраться, что оно собой представляет».
Кроме того, предполагалось, что причиной могли стать хлорорганические вещества, которые используют в больших масштабах для борьбы с комарами — разносчиками малярии и лихорадки.
Как рассказали в администрации штата Андхра-Прадеш, сейчас главная версия происхождения болезни — отравление свинцом и никелем.
«Свинец и пестициды наряду с другими вероятными источниками продолжают рассматриваться как вероятные причины возникновения неизвестной болезни», — подтвердил министр здравоохранения Андхра-Прадеш Катамнени Бхаскар.
При этом, по его словам, наблюдающееся в настоящее время снижение содержания тяжелых металлов в крови пострадавших указывает, что произошел случай острого, а не хронического воздействия вредных веществ на организм.
10 декабря в Элуру направили дополнительные бригады специалистов Индийского химико-технологического института, которые приступят к широкомасштабному анализу фруктов, овощей и молока на городском продовольственном рынке, передает издание Times of India. Подключившиеся к исследованиям ученые не исключают, что вспышку заболевания в Элуру могла вызвать не питьевая вода, а вода из старых водопроводных труб с высоким содержанием свинца, а также свалки аккумуляторных батарей поблизости от источников питьевой воды.
Терапевт Марина Казакова заявила «Газете.Ru», что россиянам не стоит бояться загадочного индийского заболевания.
«В настоящее время медики больше склоняются к неинфекционной причине болезни, и так как границы сейчас закрыты, а общей границы и водоемов у нас с Индией нет, опасаться нечего», — подчеркнула врач.
С ней согласилась и иммунолог Мария Польнер.
«Исходя из того, что в крови заболевших обнаруживаются тяжелые металлы, то речь идет об отравлении. Обычно в таких случаях источник бывает локализованным, и угрозу для всего мира не представляет. Однако для определения, какие регионы еще могут быть затронуты, необходимо дополнительное изучение», — заключила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в России не зарегистрировано случаев заболевания с такими же симптомами, как у пациентов из Индии. В ведомстве уточнили, что следят за ситуацией в Индии. Россиянам, находящимся на ее территории, рекомендовали пить только воду из бутылок и соблюдать санитарно-гигиенические меры при употреблении пищи.