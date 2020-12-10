Освобожденные в Ливии россияне вылетели на родину

«Посылали самолет, посылали представителя МИД, бывшего нашего посла в Ливии», — сказал он «Интерфаксу» в четверг.
По словам замминистра, «они утром вылетели из Триполи, туда прилетел наш представитель Иван Молотков».
Как подчеркнул высокопоставленный дипломат, для освобождения россиян «потребовалось много усилий».
«Я сейчас говорил с министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии, поблагодарил его за содействие, хотя пришлось долго ждать этого момента, к сожалению».
По словам Богданова, россияне «сели в самолет здоровые, в хорошем настроении, естественно, ведь на родину возвращаются».
Сотрудники «Фонда защиты национальных ценностей», граждане РФ Шугалей и Суэйфан были арестованы в Ливии в мае 2019 года.