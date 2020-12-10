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16:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: Сафронова «осудили» за передачу информации в период работы в «Роскосмосе»

Президент России Владимир Путин заявил, что обвинение в госизмене советника главы «Роскосмоса», бывшего спецкора «Ъ» и «Ведомостей» Ивана Сафронова не связано с его журналистской деятельностью. По его словам, дело относится к периоду работы в «Роскосмосе». Ранее следствие утверждало, что Сафронова завербовали в 2012 году, а в 2017 году он «получил задание». В это время журналист работал в ИД «КомммерсантЪ». Иван Сафронов перешел в «Роскосмос» в мае 2020 года.

Источник: РИА "Новости"

Президент использовал слово «осудили» по отношению к Сафронову, хотя еще даже не завершено следствие. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «РИА Новости», что Владимир Путин «оговорился».

«Его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за его деятельность профессиональную. А за период его работы в качестве советника в “Роскосмосе” — то есть, за ту информацию, которую он передавал, как мы понимаем и насколько я знаю, сотрудникам одной из европейской спецслужб. За это, а не за работу в “Коммерсанте”, откуда он уже ушел», — сказал Путин во время встречи с членами Совета по правам человека.

Госизмена, по словам Путина, сравнима с предательством народа, «и предатели должны понести суровое наказание за все, что они делают».

При этом отдельно сказал, что нельзя привлекать к ответственности за «кражу» уже опубликованной информации: «Другое дело, что если речь идет об использовании информации в свободном доступе, которая уже не является секретной по своему факту публикования — конечно, тогда это полная чушь».

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Путин впервые прокомментировал дело Сафронова

Ранее член СПЧ Ева Меркачева выступала за изменение статьи Уголовного кодекса о государственной измене таким образом, чтобы по ней могли привлекать только тех, кто имеет доступ к гостайне. Сафронов, по словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, не имел доступа к гостайне.

«Роскосмос» подтвердил, что исключает связь дела Ивана Сафронова с его работой в госкорпорации.

«Следствие инкриминирует Ивану Сафронову эпизоды до 2017 года. Сафронов поступил на работу в госкорпорацию “Роскосмос” только в мае 2020 года и практически все время был на дистанционной работе из-за ограничений по пандемии COVID-19», — передает РБК сообщение пресс-службы «Роскосмоса».

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