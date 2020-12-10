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17:15 (мск), источник: Интерфакс

Путин заявил, что Ходорковский в письме ему косвенно признал вину

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин рассказал, что экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в письме с просьбой о помиловании косвенно признал вину в преступлениях, за которые он был осужден на 13 лет.

Источник: Reuters

«Он косвенно признал (вину — ИФ), в письме ко мне признал и попросил его отпустить раньше срока потому, что у него мама болела и умирала», — сказал глава государства на заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ).

«Я пошел на это и помиловал его, чтобы он мог общаться с мамой», — добавил Путин.

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Ходорковский был помилован в декабре 2013 года после подачи прошения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда сказал, что «если просит о помиловании, значит — признает вину».

Ранее Ходорковский говорил, что написал прошение о помиловании на имя президента России, но вины в преступлениях, за которые был осужден, не признавал.

«Мои адвокаты мне передали, что решение о помиловании может быть принято. И что признания вины, как условия освобождения — передо мной не ставят. Это была ключевая проблема, начиная с медведевских времен. Для меня написать прошение о помиловании было абсолютно не критично. Суд (по второму делу) был постановочным, и все это прекрасно понимали. В ответ на одну липовую бумажку написать другую липовую бумажку — никакого морального дискомфорта я бы от этого не испытывал… И в этой липовой бумажке была только одна не липовая проблема — признание вины. Потому что, как только я пишу, что признаю вину, куча уважаемых мною людей попадают в очень тяжелую ситуацию, фактически любой человек, ранее работавший в ЮКОСе, становится уязвимым. В этот раз мне сказали: не надо писать признание вины», — сказал он в интервью журналу The New Times в Берлине.

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