Песков: Путин оговорился, что Сафронов обвиняется в госизмене в период работы в «Роскосмосе»

«Говорил в целом о том, что вменяется Сафронову в вину. Сбор и передача информации. Про то, что осужден и что за время работы в “Роскосмосе” — оговорился», — сказал представитель Кремля журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что это не меняет «общего смысла» слов президента и что глава государства не владеет всеми деталями следствия. Кроме того, ранее Дмитрий Песков назвал оговоркой слова Владимира Путина, что Ивана Сафронова «осудили» за госизмену.
Ранее президент на встрече с членами Совета по правам человека заявил, что господин Сафронов обвиняется «не за то, что работал журналистом, не за его деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника в “Роскосмосе”». При этом Владимир Путин не смог сразу вспомнить, кто такой Иван Сафронов и просил напомнить ему.
Ивана Сафронова арестовали 7 июля. Следствие до сих пор не разъяснило ему суть обвинений. По версии ФСБ, в 2017 году он якобы передал секретные данные чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США.