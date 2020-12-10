Смертность от коронавируса в октябре увеличилась вдвое

Ведомство выделило четыре группы гибели людей с диагностированным ковидом.
Первая — это коронавирусная инфекция как точная причина смерти. Число таковых в октябре 2020 года составило 11 630 случаев.
Вторая группа — когда предполагается, что COVID-19 стал причиной летального исхода — еще 2266 человек.
Третья группа — когда ковид повлиял на развитие других болезней и осложнений, приведших к гибели пациента — 1711. Четвертая — коронавирус стал сопутствующим заболеванием, не повлиявшим на кончину человека — 6964 случаев.
Росстат отмечает, что в сентябре 2020 года в качестве и основной, и неосновной причины гибели COVID-19 был выявлен у 9798 человек.
С начала пандемии в РФ зафиксировано 2 569 126 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Выздоровели 2 033 669 человек, скончались 45 280.