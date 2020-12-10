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20:09 (мск), источник: Вести.Ru

Смертность от коронавируса в октябре увеличилась вдвое

Смертность от COVID-19 России в октябре выросла больше, чем в два раза, и составила 22,5 тысячи случаев. Как передает «Интерфакс», об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

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Источник: Агентство «Москва»

Ведомство выделило четыре группы гибели людей с диагностированным ковидом.

Первая — это коронавирусная инфекция как точная причина смерти. Число таковых в октябре 2020 года составило 11 630 случаев.

Вторая группа — когда предполагается, что COVID-19 стал причиной летального исхода — еще 2266 человек.

Третья группа — когда ковид повлиял на развитие других болезней и осложнений, приведших к гибели пациента — 1711. Четвертая — коронавирус стал сопутствующим заболеванием, не повлиявшим на кончину человека — 6964 случаев.

Росстат отмечает, что в сентябре 2020 года в качестве и основной, и неосновной причины гибели COVID-19 был выявлен у 9798 человек.

С начала пандемии в РФ зафиксировано 2 569 126 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Выздоровели 2 033 669 человек, скончались 45 280.

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