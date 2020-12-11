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00:42 (мск), источник: РБК

Присяжные оправдали обвиненных в смерти младенца врачей в Калининграде

Присяжные Калининградского областного суда оправдали реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич и исполняющую обязанности главного врача родильного дома № 4 Елену Белую, передает «Клопс».

Источник: РИА "Новости"

Их дело, получившее широкий резонанс, было связано с обвинениями в организации убийства младенца в 2019 году. Защита доказала ошибочность этой версии.

Обвинение может обжаловать приговор в течение десяти дней. Судья Сергей Капранов постановил освободить медиков из-под домашнего ареста.

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Элина Сушкевич после вынесения приговора расплакалась в зале суда. «Я надеюсь, что ни одному родителю, ни одному гражданину в России или не в России, не придет в голову, не закрадется даже такая мысль, что врачи могут убить его ребенка», — сказала анестезиолог.

Врачей обвиняли по ст. 105 УК (убийство малолетнего), а Булой также вменяли ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). По версии следствия, в ноябре 2018 года в роддоме № 4 Калининградской области женщины решили убить младенца, который родился недоношенным, на 24-й неделе беременности. Сушкевич входила в состав реанимационной бригады, которую вызвали для оказания помощи ребенку. Но на следующий день ребенок умер. Следователи сочли, что медики убили младенца, чтобы не портить статистические показатели и сэкономить ресурсы больницы. Для этого, утверждали они, новорожденному ребенку, по указанию Белой, Сушкевич ввела сульфат магния.

Однако защита указывала на то, что ребенок не имел шансов выжить. Он находился в тяжелом состоянии и весил на момент рождения всего 700 грамм. Присяжные в итоге сочли, что следствие не смогло доказать, что младенцу был введен сульфат магния с целью его убийства.

В поддержку Сушкевич и Белой выступило медицинское сообщество. В числе тех, кто поддержал калининградских медиков был известный педиатр, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, межрегиональная общественная организация «Лига защиты врачей» и оппозиционный профсоюз «Альянс Врачей».

Рошаль, в частности, указывал, что дорогостоящий препарат, в экономии которого медиков заподозрили следователи, все же вводился ребенку, но тот не дожил до повторной инъекции.

«Абсурдная статья. Это идиотизм полный. Можно говорить о врачебных ошибках, а то, что обвиняют в убийстве, преступном сговоре — это полный бред. Ребенок не был оставлен в опасности», — заявлял в 2019 году в эфире «Говорит Москва» главный детский анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ Сергей Степаненко. В июне 2020 года разобраться в деле поручил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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