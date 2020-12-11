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13:57 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

ФСБ со спецназом досмотрела производителей надгробий

Как стало известно «Ъ», ФСБ провела масштабную спецоперацию в шоурумах крупнейшего в столичном регионе производителя гранитных надгробий ООО «Град-Экс». По словам представителей фирмы, интерес спецслужбы был связан с возможными мошенничествами в сфере оказания ритуальных услуг. По итогам проведенного мероприятия никого не задержали. Остались и все изготовленные памятники, а вот документы и рекламные брошюры чекисты увезли с собой.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как пояснили «Ъ» в «Град-Эксе», их главную производственную базу в Ногинском районе Московской области сотрудники УФСБ по Москве и Московской области тщательно проверили минувшим летом, а в четверг те же чекисты нагрянули в коммерческие филиалы фирмы. По словам коммерсантов, фирма арендует шесть офисов в цокольных этажах крупных торговых центров и в каждом из шоурумов ранним утром появились оперативные бригады, состоящие из двух офицеров ФСБ в штатском и сопровождающих их бойцов столичного ОМОНа.

Чекисты предъявили сотрудникам офисов постановления о проведении оперативно-разыскного мероприятия под названием «Обследование помещений, зданий, сооружений и участков местности», подписанное одним из заместителей начальника УФСБ, и попросили добровольно выдать оружие, наркотики и прочие незаконные предметы, если таковые имеются в шоурумах.

Уже устно оперативники пояснили перепуганным продавцам надгробий, что в терроризме или госизмене их никто не подозревает, да и вообще по линии госбезопасности к фирме претензий нет.

Целью же визита является проверка поступившей оперативной информации о том, что в «Град-Эксе» могут совершаться финансовые аферы с государственными дотациями, которые выделяются на погребение ветеранов, одиноких и малоимущих граждан. По данным агентов спецслужбы, предприниматели могли оформлять заказы на изготовление памятников для несуществующих покойников и таким образом похищать госдотации мошенническим путем (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Поскольку уголовного дела по этому поводу никто пока не возбуждал, мероприятие не считалось официальным обыском. Чекисты сообщили, что не будут взламывать закрытые ящики столов, вскрывать замки дверей и резать автогеном сейфы, а осмотрят и заберут только те предметы, которые увидят на столах и полках либо получат от хозяев в виде добровольной выдачи. Соответственно, статус мероприятий не предполагал и присутствие понятых. В их роли выступили так называемые общественные наблюдатели, приглашенные чекистами из соседних магазинов.

По данным сотрудников «Град-Экса», «обследование» проходило в течение всего дня в шоурумах «Алтуфьево», «Семеновская», «Войковская», «Автозаводская», «Митино» и «Бибирево».

По итогам проведенного мероприятия никого из сотрудников «Град-Экса» не забрали. Остались в офисах и все представленные там образцы кладбищенского интерьера — гранитные памятники и надгробия весом от 200 до 700 кг. При этом сотрудники спецслужбы изъяли всю незамысловатую, но крайне важную для работы допофисов документацию: рекламные буклеты с образцами продукции и ценами на нее, а также бланки наряд-заказов.

Как пояснили «Ъ» сотрудники фирмы, все финансовые расчеты с клиентами производятся на кладбищах после установки памятника. В шоурумах лишь заключаются договоры, поэтому никакой бухгалтерской документации в них нет. Однако утрата сразу всей полиграфической продукции все равно скажется на деятельности торговых представительств фирмы, а вслед за ними, возможно, придется останавливать и производство памятников.

«Выйти на нормальный режим работы теперь удастся только в следующем году», — заявил «Ъ» один из представителей фирмы. По его словам, возникшие у ФСБ подозрения в адрес «Град-Экса» совершенно необоснованны, поскольку фирма существует уже 21 год, ее постоянно проверяют правоохранители и никаких претензий к коммерсантам до сих пор не было.

Происшедший инцидент бизнесмен связывает с конкурентной борьбой на рынке оказания похоронных услуг, которую ведут между собой представители государственного и частного бизнеса. Во всяком случае, летом сотрудники ФСБ посещали не только «Град-Экс», но и других крупных игроков на столичном рынке ритуальных услуг — ЗАО «Ритуал-сервис», АО «Честный агент» и ОАО «Горбрус».

Сергей Машкин

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