05:00 (мск), источник: Коммерсантъ
Бывший мэр Петропавловска-Камчатского и его брат получили реальные сроки за взятки
Суд
Как сообщили корреспонденту «Ъ» в СУ СКР по Камчатскому краю, Виталий Иваненко и его брат признаны виновными в получении взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Бывший градоначальник приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в 4 млн руб. Кроме того, бывший чиновник на пять лет лишен права занимать руководящие должности. По данным «Ъ», обвинение настаивало на сроке в девять лет.
Брат чиновника Алексей Иваненко приговорен к трем с половиной годам лишения свободы к колонии общего режима и штрафу в 2,2 млн руб. Оба фигуранта дела были взяты под стражу в зале суда.
Согласно приговору, мэр при посредничестве старшего брата и руководителей ряда муниципальных организаций получил две взятки в общей сумме 900 тыс. руб. от гендиректора коммерческой компании и индивидуального предпринимателя. Деньги передавались за создание благоприятных условий при исполнении муниципальных контрактов и договоров по содержанию автомобильных дорог и благоустройству города.
Так, Виталий Иваненко через родного брата и начальника МКУ «Служба благоустройства
В ходе следствия был наложен арест на имущество братьев на сумму более 9 млн руб. «Оба фигуранта еще во время предварительного следствия полностью признали свою вину, дали подробные показания об обстоятельствах совершенных ими преступлений и сотрудничали со следствием», — сообщила «Ъ» старший помощник СУ СКР Елена Матафонова.
Виталий Иваненко был назначен главой администрации
Гузель Латыпова,