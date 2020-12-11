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05:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Бывший мэр Петропавловска-Камчатского и его брат получили реальные сроки за взятки

Суд Петропавловска-Камчатского в пятницу, 11 декабря, вынес приговор по уголовному делу о взятках бывшего мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко и его старшего брата Алексея.

Источник: AP 2020

Как сообщили корреспонденту «Ъ» в СУ СКР по Камчатскому краю, Виталий Иваненко и его брат признаны виновными в получении взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Бывший градоначальник приговорен к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в 4 млн руб. Кроме того, бывший чиновник на пять лет лишен права занимать руководящие должности. По данным «Ъ», обвинение настаивало на сроке в девять лет.

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Брат чиновника Алексей Иваненко приговорен к трем с половиной годам лишения свободы к колонии общего режима и штрафу в 2,2 млн руб. Оба фигуранта дела были взяты под стражу в зале суда.

Согласно приговору, мэр при посредничестве старшего брата и руководителей ряда муниципальных организаций получил две взятки в общей сумме 900 тыс. руб. от гендиректора коммерческой компании и индивидуального предпринимателя. Деньги передавались за создание благоприятных условий при исполнении муниципальных контрактов и договоров по содержанию автомобильных дорог и благоустройству города.

Так, Виталий Иваненко через родного брата и начальника МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» получил частями взятку в размере 700 тыс. руб. от подрядчика по муниципальному контракту. Во время расследования данного эпизода следователи установили, что сумма взятки мэру составляла 1,4 млн руб., но родственник часть взятки похитил. За это ему вменили мошенничество. Также Виталий Иваненко получил через посредника взятки в размере 200 тыс. руб. от одного из предпринимателей города.

В ходе следствия был наложен арест на имущество братьев на сумму более 9 млн руб. «Оба фигуранта еще во время предварительного следствия полностью признали свою вину, дали подробные показания об обстоятельствах совершенных ими преступлений и сотрудничали со следствием», — сообщила «Ъ» старший помощник СУ СКР Елена Матафонова.

Виталий Иваненко был назначен главой администрации Петропавловска-Камчатского в конце 2016 года. Он был одним из фаворитов губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, который оставил должность весной 2020 года. 19 ноября 2019 года мэр досрочно ушел в отставку «по состоянию здоровья и в связи с семейными обстоятельствами». 17 декабря прошлого года он был задержан, до мая 2020 года находился под домашним арестом. Президиум регионального политсовета «Единой России» в конце декабря прошлого года приостановил членство Иваненко в партии. Он возглавлял городскую организацию ЕР.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский

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