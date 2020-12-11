В США число умерших с COVID-19 превысило боевые потери страны во Второй мировой войне

Со сравнения этих цифр начала сегодняшнее выступление в Палате представителей Конгресса США ее спикер — демократ Нэнси Пелоси. Всего во Второй мировой войне погибло около 620 тыс. граждан США.
США остаются лидером среди остальных стран мира как по числу летальных исходов, так и по количеству заразившихся (более 15 млн). За последние сутки в стране выявлено более 221 тыс. новых случаев заражения. Максимальный суточный прирост новых заразившихся был зарегистрирован в стране 4 декабря (+227 тыс.). Максимальный суточный рекорд по числу смертей зафиксирован сегодня, 11 декабря. За последние 24 часа умерли 3124 заразившихся.
При этом в стране проводится рекордное число тестирований на коронавирус. Всего в США сделано более 213 млн тестов. Население страны — 328 млн человек.
Сегодня, 11 декабря, профильный комитет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов рекомендовал его руководству одобрить заявку компаний BioNTech и Pfizer на регистрацию их вакцины от коронавируса. Рекомендацию комитета руководство регулятора планирует рассмотреть в ближайшее время. После одобрения заявки в стране начнется массовая вакцинация.