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11:11 (мск), источник: ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 28 585

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 28 585. Общее количество инфицированных достигло 2 597 711, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении, по данным штаба, прирост составляет 1,1%.

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Источник: РИА "Новости"

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском АО (0%), Ханты-Мансийском АО, Республике Марий Эл (0,6%), Ямало-Ненецком АО, Республике Тыва, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Оренбургской и Новосибирской областях (0,7%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 3 779 в Санкт-Петербурге, 1 370 — Московской области, 495 — Нижегородской области, 427 — Республике Карелия, 407 — Архангельской области.

В Москве за сутки зафиксировали 7 215 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице выявили 679 163 заразившихся. Днем ранее в столице было зарегистрировано 6 730 заболевших. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 1,1%.

В настоящее время в России болеют 491 978 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 171. Всего выздоровели 2 059 840 человек.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших увеличилась до 79,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 2 380 пациентов в Санкт-Петербурге, 839 — в Московской области, 631 — в Архангельской области, 578 — в Ленинградской области, 486 — в Воронежской области.

В Москве за сутки выписали по выздоровлению 5 920 пациентов, за все время выздоровели 518 889 человек. В настоящее время в городе продолжают лечение 150 552 человека.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 613 против 562 днем ранее. Всего от инфекции умерли 45 893 пациента.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,77%, следует из данных штаба.

За сутки скончались 69 пациентов в Санкт-Петербурге, 29 — Московской области, 28 — Воронежской области, 26 — Ростовской области, 19 — Челябинской области.

В Москве за сутки было зарегистрировано 77 летальных исходов, всего в городе умерли 9 722 человека.

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