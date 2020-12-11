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14:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: Путин не в курсе деталей дела Сафронова

Президенту России Владимиру Путину ранее докладывали о деле советника главы «Роскосмоса», бывшего спецкора «Ъ» Ивана Сафронова, но оно «не является главным на повестке дня» главы государства и деталей он не знает. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин может запросить информацию по делу Ивана Сафронова к большой пресс-конференции.

Источник: Reuters

«Очевидно, конечно, что для президента это не приоритетный вопрос в ежедневной работе президента. Он не может быть информирован о деталях каждого следствия и каждого судебного дела. Это невозможно. Также дело Сафронова не является главным делом на повестке дня президента», — ответил Песков на вопрос «Ъ FM» про оговорки президента на вчерашней встрече с членами Совета по правам человека.

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Пресс-секретарь добавил, что «действительно, президенту докладывали об этом деле, и президенту докладывалось, что следствие не может касаться только одного года жизни человека, он обвиняется в госизмене».

На вопрос, может ли президент к большой пресс-конференции 17 декабря запросить информацию по делу Ивана Сафронова, Дмитрий Песков ответил: «Конечно, это вполне можно ожидать, да». «Вы вольны спрашивать у президента любые вопросы во время пресс-конференции», — добавил он.

Пресс-секретарь Владимира Путина поддержал позицию президента насчет недопустимости наказания за передачу информации, которая находится в открытом доступе.

Совершенно очевидно, что нельзя привлекать за использование открытых данных, за распространение данных, которые находятся в открытых источниках. Именно об этом сказал президент. Это его точка зрения, убежденная точка зрения, и он о ней сказал.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
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Ивана Сафронова арестовали 7 июля. Ему предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). По версии ФСБ, в 2017 году журналист якобы передал секретные данные спецслужбе Чехии, которая действовала под руководством США. В ноябре суд продлил арест Сафронову до 7 марта.

Накануне Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека заявил, что Сафронов обвиняется «не за то, что работал журналистом, не за его деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника в “Роскосмосе”». При этом президент не смог сразу вспомнить, кто такой Иван Сафронов, и просил напомнить ему. Дмитрий Песков позже пояснил, что президент оговорился, когда сказал, что бывший спецкорреспондент «Ъ» осужден за госизмену в период работы в должности советника главы «Роскосмоса».

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