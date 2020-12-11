Песков: Путин не в курсе деталей дела Сафронова

«Очевидно, конечно, что для президента это не приоритетный вопрос в ежедневной работе президента. Он не может быть информирован о деталях каждого следствия и каждого судебного дела. Это невозможно. Также дело Сафронова не является главным делом на повестке дня президента», — ответил Песков на вопрос «Ъ FM» про оговорки президента на вчерашней встрече с членами Совета по правам человека.
Пресс-секретарь добавил, что «действительно, президенту докладывали об этом деле, и президенту докладывалось, что следствие не может касаться только одного года жизни человека, он обвиняется в госизмене».
На вопрос, может ли президент к большой пресс-конференции 17 декабря запросить информацию по делу Ивана Сафронова, Дмитрий Песков ответил: «Конечно, это вполне можно ожидать, да». «Вы вольны спрашивать у президента любые вопросы во время пресс-конференции», — добавил он.
Пресс-секретарь Владимира Путина поддержал позицию президента насчет недопустимости наказания за передачу информации, которая находится в открытом доступе.
Совершенно очевидно, что нельзя привлекать за использование открытых данных, за распространение данных, которые находятся в открытых источниках. Именно об этом сказал президент. Это его точка зрения, убежденная точка зрения, и он о ней сказал.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России
Ивана Сафронова арестовали 7 июля. Ему предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). По версии ФСБ, в 2017 году журналист якобы передал секретные данные спецслужбе Чехии, которая действовала под руководством США. В ноябре суд продлил арест Сафронову до 7 марта.
Накануне Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека заявил, что Сафронов обвиняется «не за то, что работал журналистом, не за его деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника в “Роскосмосе”». При этом президент не смог сразу вспомнить, кто такой Иван Сафронов, и просил напомнить ему. Дмитрий Песков позже пояснил, что президент оговорился, когда сказал, что бывший спецкорреспондент «Ъ» осужден за госизмену в период работы в должности советника главы «Роскосмоса».