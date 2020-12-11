13:11 (мск), источник: Интерфакс
Возле здания управления ФСБ в Карачаево-Черкесии произошел взрыв
Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU — Возле здания регионального управления ФСБ в
Сегодня, 11 декабря, возле здания УФСБ по КЧР произошел подрыв взрывного устройства, ранен один сотрудник спецслужбы и одно гражданское лицо, сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, по предварительным данным, подрыв совершил неизвестный мужчина, он погиб. Место происшествия оцеплено, туда следуют оперативные и следственные службы, добавил источник.
Другой источник рассказал «Интерфаксу», что инцидент произошел в селе Учкекен. «Поступила информация о хлопке рядом со входом в отдел ФСБ на улице Базарная, 157А», — сказал сказал собеседник агентства.
Рассматриваются различные версии случившегося. По словам источника, неизвестный, взорвавший себя у входа в отдел ФСБ, мог принадлежать к одной из экстремистских группировок.
«По предварительным данным, мужчина разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что перед взрывом злоумышленник подошел к группе силовиков у входа в здание ФСБ и взорвал себя с криками: «Аллах Акбар».
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.