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13:51 (мск), источник: РИА Новости

Умер звезда сериала «Вечный зов» Николай Иванов

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Народный артист России Николай Иванов умер в возрасте 77 лет, сообщается на странице Санкт-Петербургского ТЮЗ им. А. А. Брянцева в «ВКонтакте».

Источник: Мосфильм (1973-1983)

Отмечается, что артист скончался после продолжительной болезни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

«Мы будем помнить нашего НикНика невероятно талантливым артистом, полностью отдающим себя делу своей жизни — театру», — говорится в сообщении.

Дата и место прощания будут объявлены позже.

Иванов окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе в 1963 году. С начала 1960-х годов снимался в кино. Артист запомнился зрителям по ролям в таких картинах как «Сошедшие с небес», «Красная палатка», «О любви», однако наибольшую известность получил благодаря главной роли в сериале «Вечный зов». В 1992 году получил звание Народного артиста России.

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