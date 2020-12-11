13:51 (мск), источник: РИА Новости
Умер звезда сериала «Вечный зов» Николай Иванов
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Народный артист России Николай Иванов умер в возрасте 77 лет, сообщается на странице
Отмечается, что артист скончался после продолжительной болезни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
«Мы будем помнить нашего НикНика невероятно талантливым артистом, полностью отдающим себя делу своей жизни — театру», — говорится в сообщении.
Дата и место прощания будут объявлены позже.
Иванов окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе в 1963 году. С начала 1960-х годов снимался в кино. Артист запомнился зрителям по ролям в таких картинах как «Сошедшие с небес», «Красная палатка», «О любви», однако наибольшую известность получил благодаря главной роли в сериале «Вечный зов». В 1992 году получил звание Народного артиста России.