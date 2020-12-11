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14:30 (мск), источник: РИА Новости

Шесть силовиков пострадали при взрыве в Карачаево-Черкесии

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Шесть силовиков получили легкие травмы при задержании боевика в Карачаево-Черкесии, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Источник: РИА Новости
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Преступник подорвал себя. Он пытался прорваться на территорию, где проводились оперативные мероприятия.

Среди гражданских потерь нет, добавили в НАК.

Личность взорвавшего себя человека выясняется.

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