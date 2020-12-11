14:30 (мск), источник: РИА Новости
Шесть силовиков пострадали при взрыве в Карачаево-Черкесии
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Шесть силовиков получили легкие травмы при задержании боевика в
Преступник подорвал себя. Он пытался прорваться на территорию, где проводились оперативные мероприятия.
Среди гражданских потерь нет, добавили в НАК.
Личность взорвавшего себя человека выясняется.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.