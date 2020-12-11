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16:11 (мск), источник: РИА Новости

Прокуратура Москвы потребовала отменить штраф хоспису «Дом с маяком»

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Прокуратура Москвы опротестовала штраф в 200 тысяч рублей, назначенный детскому хоспису «Дом с маяком», рассмотрение протеста назначено на 14 декабря, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Источник: Агентство «Москва»

В четверг благотворительное учреждение «Детский хоспис» было оштрафовано Зюзинским районным судом на 200 тысяч рублей по статье об административных правонарушениях.

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«По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратурой Москвы проверена законность не вступившего в силу судебного акта. По ряду существенных нарушений, допущенных при рассмотрении административного дела, Зюзинским межрайонным прокурором Москвы на постановление районного суда принесен протест с требованием об отмене судебного акта и прекращении административного производства в отношении детского хосписа в связи с отсутствием состава правонарушения», — говорится в сообщении.

Рассмотрение протеста назначено на 14 декабря.

Ранее директор хосписа Лида Мониава рассказала, что изначально на хоспис пожаловались из-за выписывания пациентам слишком большого числа наркотических лекарств.

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