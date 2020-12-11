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19:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Смертник атаковал осматривавших место теракта в КЧР

В поселке Учкекен, который является центром Малокарачаевского района КЧР, в пятницу в полдень смертник привел в действие самодельное взрывное устройство. Он прорвался через оцепление у здания районного УФСБ, где шли оперативные мероприятия по обследованию места взрыва бомбы, заложенной неизвестным еще утром. В результате подрыва террорист погиб, а шестеро сотрудников УФСБ и МВД республики получили осколочные ранения.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В администрации главы республики отмечают, что ситуация в самом поселке спокойная и угрозы для местного населения нет.

Самоподрыв смертника, по информации Национального антитеррористического комитета (НАК), произошел в пятницу около 12 часов дня. Как следует из официального сообщения на сайте ведомства, взрыв прогремел при попытке «неустановленного лица» прорваться «на территорию, где правоохранительными органами проводились оперативно-разыскные мероприятия».

Мероприятия проводились у входа в отдел УФСБ России по КЧР в Базарном переулке. Здесь неизвестные заложили пакет с взрывным устройством, которое сработало около 7:20 утра.

Во время первого взрыва никто не пострадал, однако на место происшествия была вызвана оперативная группа, в том числе криминалисты республиканского МВД, и выставлено оцепление.

Около 12 часов дня к Базарному переулку подъехал автомобиль — по информации источников «Ъ», уже установлено, что машина несколько лет числится утилизированной. Через оцепление ее не пропустили, и тогда преступник попытался прорваться ближе к выходу.

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Как уточнили в НАК, «при попытке задержания преступник осуществил самоподрыв». В результате шестеро сотрудников правоохранительных органов, в том числе криминалисты и стоявшие в оцеплении полицейские, получили легкие ранения. Пострадавших среди гражданских лиц, по данным НАК, нет.

В Учкекене продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, местность прочесывается кинологами с собаками, идет проверка на наличие других взрывных устройств, которые могли быть установлены преступниками (в Базарном переулке находятся также районный суд и отдел УФМС). Личность смертника пока не установлена.

Глава КЧР Рашид Темрезов, в свою очередь, сообщил, что ситуация в районном центре Учкекен находится под его личным контролем. Обстановку в поселке он назвал спокойной, уточнив, что «угрозы безопасности местных жителей нет». Он отметил, что всем пострадавшим от взрыва оказывается необходимая медицинская помощь. Для этого в район выехала бригада специалистов, там же находится исполняющий обязанности министра здравоохранения КЧР.

Состояние раненых, по словам главы КЧР, оценивается как стабильное. Всем пострадавшим сотрудникам и их семьям Темрезов пообещал материальную помощь.

Метод так называемого двойного подрыва, когда на месте первого взрыва собирались силовики, после чего их атаковали смертники или приводилась в действие вторая бомба, спрятанная неподалеку, активно использовался террористами на Северном Кавказе в конце 90-х—начале 2000-х годов. Тогда ответственность за подобные акции брали на себя представители запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ». После того как большинство ее лидеров и активных участников были уничтожены, основная террористическая угроза, по данным ФСБ, стала исходить от сторонников также запрещенного в РФ «Исламского государства» (ИГ). Нападавший на силовиков в КЧР, по словам очевидцев, ссылавшихся на его выкрики, также мог быть сторонником ИГ.

Александра Ларинцева, Пятигорск; Николай Сергеев

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