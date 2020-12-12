02:25 (мск), источник: РИА Новости
В центре Нью-Йорка автомобиль въехал в толпу демонстрантов
ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Автомобиль врезался в толпу демонстрантов в центре
Инцидент произошел после 16.00 (0.00 мск субботы) в районе Манхеттена. Автомобиль врезался в толпу участников демонстрации, предположительно, выступающих в защиту голодающих заключенных в одной из тюрем
По данным телеканала, в демонстрации участвовали около 40−50 человек, как минимум шесть из них пострадали. Их жизням ничего не угрожает, сообщили в полиции.
Как сообщает городское управление полиции в Twitter, жителей города просят избегать района происшествия, ведется расследование.