Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 12 декабряДень Конституции, крупнейшая железнодорожная катастрофа во Франции и другие события этого дня
Фоторепортажи
6Победители фотоконкурса Earth Photo
1340 лет со дня смерти Джона Леннона
02:25 (мск), источник: РИА Новости

В центре Нью-Йорка автомобиль въехал в толпу демонстрантов

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Автомобиль врезался в толпу демонстрантов в центре Нью-Йорка, как минимум шесть человек пострадали, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

Источник: РИА Новости

Инцидент произошел после 16.00 (0.00 мск субботы) в районе Манхеттена. Автомобиль врезался в толпу участников демонстрации, предположительно, выступающих в защиту голодающих заключенных в одной из тюрем Нью-Джерси. Водитель врезавшегося в людей автомобиля задержан, его допрашивают.

По данным телеканала, в демонстрации участвовали около 40−50 человек, как минимум шесть из них пострадали. Их жизням ничего не угрожает, сообщили в полиции.

Как сообщает городское управление полиции в Twitter, жителей города просят избегать района происшествия, ведется расследование.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Умер звезда сериала 'Вечный зов' Николай Иванов
Смерть в муках: как на самом деле уходил Джигарханян
Минздрав дал прогноз по окончанию пандемии
Путин заявил, что при просмотре телевизора «оторопь берет»
Ученые назвали еще один ключевой симптом COVID-19
Мишустин расширил санкционный список в отношении Украины
Более 70 млн человек в мире заразились коронавирусом
Генсек ООН предупредил мир о крупнейшей за 80 лет рецессии
Здоровье
У испытавших вакцину от COVID-19 выявили ложноположительные ВИЧ-результаты В связи с этим исследования приостановили.
Hi-Tech
Россия показала «Циркон» в деле. Появилось новое видео запуска Как выглядел пуск
Горячие темы на Авто
Вот жеж ведь вопрос задали! Не знаю что ответить! Помогайте! 423
Объявление --ночное 220
Рыбный день 197
Самая ночная тема. 169
Новости партнеров
Какие доплаты к пенсиям ждут москвичей в 2021 году
Опередить стихию. Москва готова к осадкам и непогоде
Воры уговорили ребенка пустить их в дом. Это стало их последним делом
Защита от коронавируса. Нужна ли маска и как она защищает
Gnezdo.ru
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
На Донбассе завязались кровавые бои: новые жертвы
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Новости партнеров
Коронавирус не беда. Москва побила сразу несколько антирекордов
В помощь старшим. Все о повышении пенсий в Москве
Столица защищена: Москва готовится к непогоде заранее
Парень спас тонувшую девочку. Придя в сознание, она не поверила глазам
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь