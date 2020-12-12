США ответили авиаударом на атаку талибов в афганской провинции Кандагар

«ВС США нанесли удар по вооруженным боевикам «Талибана», совершавшим нападение на контрольно-пропускной пункт афганских национальных сил обороны и безопасности (ANDSF) в уезде Жари провинции Кандагар 10 декабря. Этот удар был направлен на защиту военных Афганистана и нанесен в соответствии с соглашением между США и «Талибаном», — говорится в сообщении Леггетта в Twitter.
Полковник назвал ложными заявления талибов о том, что удар привел к жертвам среди гражданского населения.
О предыдущем авиаударе американцы сообщали в конце октября.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. Мирные переговоры между афганским правительством и «Талибаном» стартовали в столице Катара Дохе 12 сентября.