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12:39 (мск), источник: РИА Новости

США ответили авиаударом на атаку талибов в афганской провинции Кандагар

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Авиация США ранее на неделе нанесла удар по боевикам радикального движения «Талибан» в афганской провинции Кандагар в качестве ответной меры на атаку талибов по позиции афганских военных, сообщил представитель ВС США в Афганистане полковник Сонни Леггетт.

Источник: U.S. Army

«ВС США нанесли удар по вооруженным боевикам «Талибана», совершавшим нападение на контрольно-пропускной пункт афганских национальных сил обороны и безопасности (ANDSF) в уезде Жари провинции Кандагар 10 декабря. Этот удар был направлен на защиту военных Афганистана и нанесен в соответствии с соглашением между США и «Талибаном», — говорится в сообщении Леггетта в Twitter.

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Полковник назвал ложными заявления талибов о том, что удар привел к жертвам среди гражданского населения.

О предыдущем авиаударе американцы сообщали в конце октября.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. Мирные переговоры между афганским правительством и «Талибаном» стартовали в столице Катара Дохе 12 сентября.

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