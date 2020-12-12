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11:18 (мск), источник: Интерфакс

В России за сутки выявлено еще 28,1 тысяч случаев коронавируса

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU — Суточный COVID-прирост в России составил 28 137, сообщает оперштаб. За последние 24 часа в стране скончались 560 человек с коронавирусом. Число жертв за весь период пандемии достигло 46 453.

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Источник: РИА "Новости"

Поправились и выписаны 26 118 пациентов с COVID-19. Общее число выздоровевших в РФ выросло до 2 млн 085 958 человек.

За все время в стране выявлено 2 млн 625 848 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Таким образом, общее количество активных случаев в России (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 493 437.

Новые заболевшие регистрировались во всех 95 регионах РФ.

В Москве за сутки зарегистрировано 6622 новых эпизодов заболевания. Так еще 3 776 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Петербурге, 1 393 — в Московской области, 501 — в Нижегородской области, 428 — в Карелии, 405 — в Архангельской области, 401 — в Свердловской области, 387 — в Воронежской области, 376 — в Ростовской области, 367 — в Вологодской области, 340 — в Хабаровском крае, 336 — в Красноярском крае, 333 — в Крыму, 330 — в Псковской области, 314 — в Пермском крае, 302 — в Коми.

В остальных регионах страны менее 300 новых случаев.

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