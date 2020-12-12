В американском сегменте МКС произошел отказ в системе электропитания

Электричество для МКС генерируется с помощью панелей солнечных батарей. Снаружи американского сегмента их расположено восемь. Специалист хьюстонского Центра управления полетами (ЦУП) сообщил американскому астронавту Кэтлин Рубинс, что снаружи станции выключился блок разрядки-зарядки аккумуляторной батареи, что сократило электропитание на треть.
Из-за этого в модуле пришлось отключить датчики дыма и компьютер. Помимо них перестала работать высокоскоростная связь с Землей и один из четырех гироскопов, которые поддерживают ориентацию станции в пространстве.
Позже появилась информация, что в российском сегменте отключилась система получения кислорода «Электрон-ВМ». «“Электрон” отключился не из-за проблем с питанием, а из-за проблем с давлением кислорода», — сказал космонавт Сергей Рыжиков в ходе переговоров с ЦУПом (цитата по «Интерфаксу»).
Неполадки в работе систем нередко случаются на МКС. Так, например, в ноябре трещина в российском модуле «Звезда» стала причиной утечки воздух. До этого, в октябре, космонавты сообщали о проблемах с системой подачи кислорода.
На этом фоне руководитель полета российского сегмента МКС первый заместитель генерального директора ракетно-космической корпорации’Энергия Владимир Соловьев заявлял о необходимости пересмотреть сроки дальнейшего участия в работе МКС и сосредоточиться на реализации программ национальных орбитальных станций. Позже он пояснил, что речь о прекращении работы МКС после 2025 года не идет, а СМИ неверно поняли его доклад о проблемах в работе МКС. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что списывать МКС пока рано, но некоторые модули, возможно, придется заменить.