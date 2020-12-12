Энтузиасты расшифровали послание серийного убийцы «Зодиака», отправленное 51 год назад

18:33 (мск), источник: RTVi
«Зодиак» отправил послание в редакцию газеты San Francisco Chronicle в 1969 году. Оно получило название «шифр 340». Больше 50 лет эксперты пытались разгадать его, но все попытки были безуспешными.
Справиться с шифром удалось только в 2020 году. Это сделали разработчик программного обеспечения из Вирджинии Дэвид Оранчак, бельгийский программист Ярл Ван Эйк и австралийским математик Сэм Блейк.
«Нам повезло, мы нашли один вариант, в котором была часть ответа, но она была не очевидной», — рассказал Оранчак. Дальше они расшифровывали сообщение вручную. Он добавил, что они разочарованы, так как в нем не было никакой информации о личности «Зодиака».
В расшифрованном экспертами сообщении говорилось следующее: «Надеюсь, что вы получаете массу удовольствия, пытаясь поймать меня. Я не был в телешоу, в котором говорилось обо мне. Я не боюсь газовой камеры, так как она отправит меня в рай еще раньше. Потому что теперь у меня достаточно рабов, которые будут работать на меня там, где другие ничего не имеют, и поэтому боятся смерти. Я не боюсь, потому что знаю, что моя новая жизнь в райской смерти будет легкой».
Все слова в послании были написаны заглавными буквами, без знаков препинания, а в слове «рай» была ошибка. CNN поясняет, что телешоу, о котором говорится в послании — это шоу Джима Данбара на одном из местных каналов. Послание было отправлено спустя две недели после того, как в эфир пришел человек, назвавшийся «Зодиаком».
В полиции
«Зодиак» действовал в Северной Калифорнии в конце 1960-х годов. Официально власти считают его причастным к пяти убийствам. Сам он при этом заявлял, что убил 37 человек. Вплоть до 1974 года он отправлял в местные СМИ и полицию сообщения, в которых хвастался убийствами. Некоторые из посланий были зашифрованными.
К письмам маньяк прикладывал окровавленные клочки одежды. Он также заставлял газеты публиковать его сообщения, в противном случае угрожая новыми убийствами. Всего он отправил четыре зашифрованных сообщения. Разгадали из них только два.
В первом также не было никакой информации, которая помогла бы идентифицировать «Зодиака». В нем говорилось: «Мне нравится убивать, потому что это так весело». Расшифровать его смогли школьный учитель и его жена.
Оранчак сказал, что почти нет никаких шансов разгадать оставшиеся послания. По его словам, они очень короткие и к ним могут подойти тысячи имен и фраз.