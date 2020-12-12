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19:16 (мск), источник: Известия

Полиция задержала укравших 122 млн рублей с банковских счетов россиян

МВД России задержало подозреваемых в краже со счетов Сбербанка более 122 млн рублей. Об этом в понедельник, 12 декабря, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из регионов задержали подозреваемых в хищении более 122 млн рублей со счетов клиентов банка», — пишет пресс-служба со ссылкой на официального представителя министерства Ирину Волк.

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Предварительно установлено, что злоумышленники изготавливали поддельные документы, удостоверяющие личность граждан Российской Федерации. После этого мошенники предъявляли их в офисах сотовой связи с целью перевыпуска сим-карт с абонентскими номерами, привязанными к банковским картам потерпевших. Это позволяло преступникам получить доступ к их личным кабинетам в мобильном банке и перевести денежные средства на подконтрольные счета.

Уточняется, что личности подозреваемых удалось установить благодаря аналитической работе правоохранительных органов и сотрудников ПАО «Сбербанк».

«Следственными подразделениями территориальных органов внутренних дел Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярского края возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации», — добавили в ведомстве.

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На сегодняшний день установлены трое потерпевших. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, одним из них оказался красноярский бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двух убийств. У него мошенники также похитили несколько миллионов рублей.

27 октября сообщалось, что обвиненного в организации убийства Быкова заподозрили еще в одном преступлении — неуплате налогов. По данным следствия, в 2017—2019 годах Быков в качестве физического лица не доплатил налогов более чем на 65 млн рублей. А 2017 году он на правах индивидуального предпринимателя не уплатил государству свыше 12 млн.

Бизнесмена задержали 7 мая, в его домах провели обыски. Позже СКР по Красноярску и Хакасии предъявил Быкову обвинение в организации убийства двух красноярцев в 1994 году — Кирилла Войтенко и Александра Наумова. В начале сентября ему было предъявлено окончательное обвинение в организации убийства двух лиц 26-летней давности.

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