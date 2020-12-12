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22:59 (мск), источник: ТАСС

Более 26 тыс. человек приняли участие в манифестациях в городах Франции

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Более 26 тыс. человек приняли участие в прошедших в субботу во Франции манифестациях против проекта закона «О глобальной безопасности». Об этом сообщили в МВД Франции.

«Число участников акций протеста в стране составило 26 417 человек, из них около 5 тыс. — в Париже», — уточнили в министерстве. В МВД напомнили, что 5 декабря в манифестациях по всей стране участвовали больше 57 тыс. человек, а в первую волну протестных акций — свыше 133 тыс. демонстрантов.

Согласно последним данным МВД республики, в эту субботу в ходе манифестаций полиция задержала 164 человека, 142 из них — в Париже.

По информации МВД, в столице многие задержаны за то, что полиция обнаружила у них отвертки, гаечные ключи и другие предметы, которые могут использоваться против сил правопорядка. Другие были помещены под стражу за то, что бросали в жандармов бутылки, дымовые шашки.

Акции протеста против законопроекта «О глобальной безопасности» прошли во Франции в третий раз.

Манифестанты выступают против 24 статьи, которая предусматривает крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете фотографии полицейских, на которых четко видны их лица, а также сообщает их адреса и фамилии.

Критики этого документа утверждают, что он «посягает на свободу слова и свободу собраний».

Помимо Парижа, марши против правительственного проекта прошли в этот раз в Бордо, Дижоне, Лилле и других городах. В Лионе полиция применила слезоточивый газ против хулиганов, пытавшихся устроить беспорядки в городе. В Страсбурге в марше против правительственного законопроекта приняли участие около 1,3 тыс. человек. В Монпелье, по информации префектуры, манифестация собрала около 1,8 тыс. человек.

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