Более 26 тыс. человек приняли участие в манифестациях в городах Франции

«Число участников акций протеста в стране составило 26 417 человек, из них около 5 тыс. — в Париже», — уточнили в министерстве. В МВД напомнили, что 5 декабря в манифестациях по всей стране участвовали больше 57 тыс. человек, а в первую волну протестных акций — свыше 133 тыс. демонстрантов.
По информации МВД, в столице многие задержаны за то, что полиция обнаружила у них отвертки, гаечные ключи и другие предметы, которые могут использоваться против сил правопорядка. Другие были помещены под стражу за то, что бросали в жандармов бутылки, дымовые шашки.
Акции протеста против законопроекта «О глобальной безопасности» прошли во Франции в третий раз.
Манифестанты выступают против 24 статьи, которая предусматривает крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете фотографии полицейских, на которых четко видны их лица, а также сообщает их адреса и фамилии.
Критики этого документа утверждают, что он «посягает на свободу слова и свободу собраний».
Помимо Парижа, марши против правительственного проекта прошли в этот раз в Бордо, Дижоне, Лилле и других городах. В Лионе полиция применила слезоточивый газ против хулиганов, пытавшихся устроить беспорядки в городе. В Страсбурге в марше против правительственного законопроекта приняли участие около 1,3 тыс. человек. В Монпелье, по информации префектуры, манифестация собрала около 1,8 тыс. человек.