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00:34 (мск), источник: РБК

В Иране власти казнили главу портала Amad News

В Иране казнили руководителя новостного портала Amad News Рухоллу Зама, обвиняемого в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами. Об этом сообщает агентство Mehr News.

Источник: AP 2020

Смертная казнь была проведена через повешение. Агентство указывает, что в июне решение о смертной казни вынес Исламский революционный суд, позднее его поддержал Верховный суд страны.

По данным властей, журналист распространял фейковую информацию через свой портал, а также Telegram-канал. Кроме того, в Тегеране утверждают, что Зам сыграл решающую роль в вооруженных протестах в 2017 году, а также сотрудничал с зарубежными спецслужбами.

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) осудила казнь иранского журналиста. «RSF шокированы тем, что иранское правосудие привело в исполнение свой приговор», — говорится в сообщении организации в Twitter. Репортеры отметили, что 23 октября предупреждали верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и спецдокладчика ООН по правам человека в Иране Джаваида Рехмана о возможной казни журналиста.

В июне в Иране казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также в передаче сведений о передвижениях убитого при ударе США в январе генерала Касема Сулеймани. По версии иранского суда, он собирал информацию о Корпусе стражей исламской революции (КСИР), элитное подразделение которого возглавлял Сулеймани, передавал ее иностранным спецслужбам и получал за это вознаграждение.

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