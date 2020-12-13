Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 13 декабряНанкинская резня, образование партии ЛДПР, арест Саддама Хусейна и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
12«Высокая вода» в Венеции
18Скончалась президент Пушкинского музея Ирина Антонова
11:14 (мск), источник: ТАСС

В России за неделю выявили больше случаев заражения коронавирусом, чем за весь июль

Число заразившихся за неделю составило 193 158.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
11:19 (мск)В Москве за сутки выявили 6 425 заразившихся коронавирусом
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в России за семь дней возросло на 193 158. Это больше, чем за весь июль, когда в стране выявили 192 132 заболевших, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Прирост по сравнению с предыдущей неделей при этом составил всего 0,9%.

В Москве впервые с августа за последние семь дней выявили меньше заразившихся, чем за предыдущие, — 44 648 против 48 349.

Число летальных исходов за семь дней снова обновило максимум — штаб сообщил о 3 800 умерших против 3 614 за предыдущий аналогичный период. Показатель летальности новой инфекции увеличился с 1,75% до 1,77%.

Выздоровели за неделю 168 497 человек, следует из данных штаба. Это немного меньше, чем за прошлые семь дней, когда число уже вылечившихся в России увеличилось на 176 281. Доля выписанных пациентов продолжает расти: если в прошлое воскресенье она составляла 78,8%, то в это — 76,5%.

 Александр Галицкий: надо сказать, по некоторым направлениям мы опережали Штаты очень серьезно
"Пришел к заведующему кафедрой и сказал, что возвращаюсь в Россию. Шеф посчитал, что я с ума сошел"
Жителям Британии посоветовали запасаться продуктами из-за Brexit
В России за сутки выявлено свыше 28 тысяч случаев коронавируса
СМИ: власти Германии договорились о введении жесткого карантина
Врач рассказала о возможных последствиях перенесенного COVID-19
«Спартак»: Команда столкнулась с актом проявления расизма
СМИ: птичий грипп обнаружен уже в десяти префектурах Японии
Треть компаний хотят повысить зарплаты сотрудникам в новом году
Здоровье
У испытавших вакцину от COVID-19 выявили ложноположительные ВИЧ-результаты В связи с этим исследования приостановили.
Авто
На дне океана построили круговую дорожную развязку На Фарерских островах построили первую в мире дорожную развязку с круговым движением, расположенную на дне океана. Перекресток стал частью системы тоннелей, соединяющих два острова
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Предсказание Мессинга о новом лидере в 2021 году
Новая «Ока»: чем удивит уникальное произведение
Люди отводили взгляд. Происшествие с Матвиенко
Виктюк оставил родственникам миллионы: кто получит
Леди
Главные женщины в жизни Валентина Гафта Актер скончался на 86 году жизни
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь