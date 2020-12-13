11:14 (мск), источник: ТАСС
В России за неделю выявили больше случаев заражения коронавирусом, чем за весь июль
Число заразившихся за неделю составило 193 158.
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в России за семь дней возросло на 193 158. Это больше, чем за весь июль, когда в стране выявили 192 132 заболевших, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Прирост по сравнению с предыдущей неделей при этом составил всего 0,9%.
В Москве впервые с августа за последние семь дней выявили меньше заразившихся, чем за предыдущие, — 44 648 против 48 349.
Число летальных исходов за семь дней снова обновило максимум — штаб сообщил о 3 800 умерших против 3 614 за предыдущий аналогичный период. Показатель летальности новой инфекции увеличился с 1,75% до 1,77%.
Выздоровели за неделю 168 497 человек, следует из данных штаба. Это немного меньше, чем за прошлые семь дней, когда число уже вылечившихся в России увеличилось на 176 281. Доля выписанных пациентов продолжает расти: если в прошлое воскресенье она составляла 78,8%, то в это — 76,5%.