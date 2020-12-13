11:16 (мск), источник: Life.ru
В России за сутки вновь выявлено свыше 28 тысяч случаев коронавируса
Полностью побороть болезнь за это же время удалось 20 277 пациентам.
В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 28 080 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. При этом у 19,6% из них не было симптомов CoViD-19.
Лидерами по количеству новых пациентов стали Москва (+6425),
За всё время в России зафиксировали 2 653 928 случаев коронавируса. Полностью побороть болезнь удалось 2 106 235 пациентам, при этом за прошедшие сутки выздоровело 20 277 человек. С начала пандемии в стране зарегистрирован 46 941 летальный исход, из них 488 — за последние 24 часа.