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14:00 (мск), источник: Известия

Стали известны подробности о смерти Сапунова из группы «Воскресение»

Музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов умер в одной из больниц в Москве, куда его доставили с нарушением ритма сердца ранее в воскресенье. Об этом сообщили «Известиям» источники 13 декабря.

По данным источников, вскоре после госпитализации наступила клиническая смерть. Попытки реанимации оказались безуспешными.

Лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф (Илья Черт) заявил в беседе с РЕН ТВ, что Сапунов был человеком-легендой для многих.

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«Насколько я знаю, он является символом для многих в рок-н-ролльной среде, тех людей, которые пострадали за свои песни. Поэтому, можно сказать, что он такой человек-легенда для всех нас. Очень жаль, что уходят такие люди», — сказал Кнабенгоф.

Музыкант отметил, что не был лично знаком с Сапуновым, но в группе «Воскресение» ему нравились именно его песни.

Он также выразил сожаление, что «в последнее время уходят люди», которые являются «ценностями для государства», отметив также смерть писателя-сатирика Михаила Жванецкого и народного артиста РСФСР Валентина Гафта.

Жаль, что старая школа уходит. На них все и держалось.
Илья Кнабенгоф

О том, что Сапунов скончался утром 13 декабря в результате остановки сердца, сообщила ранее в этот же день пресс-атташе его музыкального коллектива Нонна Абрамова.

Андрей Сапунов
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Музыкант родился в 1956 году в Краснослободске. В 1982 году после распада «Воскресения» решил окончить музыкальное образование. После этого больше десяти лет играл в различных музыкальных коллективах.

В 1994 году в итоговый состав возрожденного «Воскресения» вошли Сапунов, Алексей Романов, Евгений Маргулис, Михаил Шевяков и Алексей Макаревич. В 2016 году Сапунов покинул группу.

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