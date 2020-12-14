11:20 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Активы Дмитрия Захарченко приносят только штрафы
Подруга
Как стало известно «Ъ», в сложную финансовую ситуацию попала подруга осужденного за получение взятки
Принадлежавший госпоже Семыниной Mercedes S-500 4matic 2015 года выпуска был арестован Басманным райсудом Москвы в июле 2017 года по ходатайству СКР, который тогда еще только разбирался с первым уголовным делом о коррупции полковника Захарченко и изъятыми у него активами. В дальнейшем иномарка вместе с другим имуществом Дмитрия Захарченко и его близких, оцениваемым почти в 9 млрд руб., была обращена в доход государства Никулинским райсудом столицы, рассмотревшим соответствующий иск Генпрокуратуры.
С марта 2018 года автомобиль, как утверждает защита госпожи Семыниной, фактически стал собственностью РФ. Судебный пристав при директоре ФССП Вааги Аванесян своим постановлением передал его в территориальное управление (ТУ) Росимущества Москвы, которое стало новым владельцем автомобиля, а ТУ, в свою очередь, доверило хранение лимузина до его продажи ООО «ФК Капитал Инвест».
В феврале прошлого года иномарку впервые выставили на торги по ее оценочной стоимости в 5,4 млн руб., но
К сегодняшнему дню, по данным защитников, ей пришлось оплатить уже 250 различных финансовых претензий, предъявленных новому владельцу иномарки, на общую сумму более 350 тыс. руб., однако предпринятые защитниками поиски «злостного нарушителя» не увенчались успехом.
Как выяснилось, в регистрационной базе ГИБДД госпожа Семынина и сегодня числится владельцем лимузина, полученного, а затем потерянного ею при столь драматичных обстоятельствах.
Разобравшись в деталях совершенных с Mercedes сделок, адвокаты
Закон, как полагает защита, обязывал Росимущество заблаговременно размещать информацию о запланированном аукционе на официальном сайте торговой площадки в интернете, однако сообщение о продаже Mercedes, как полагают защитники, было опубликовано только через месяц после его фактической продажи.
Введенный «режим секретности», по мнению защитников, и обеспечил сомнительную победу единственному участнику торгов, взявшему в итоге лот с 30-процентным дисконтом. Защита утверждает, что организатор аукциона — «Капитал Инвест» — уже был уличен Счетной палатой РФ в аналогичных злоупотреблениях при проведении торгов в Новосибирской области. Аудиторы тогда заявили, что компания «нарушила прозрачность реализации имущества и права потенциальных покупателей на достоверную информацию, что привело к снижению конкуренции и повышению коррупционных рисков».
Адвокаты разослали жалобы руководству МВД, Генпрокуратуры и даже в администрацию президента РФ, в которых сообщили, что новый собственник автомобиля умышленно организовал покупку так, чтобы получить возможность безнаказанно нарушать правила движения. При этом, по версии защиты, все промежуточные владельцы иномарки помогли ему, проявив при этом как минимум халатность. Однако все претензии защитников, как утверждают они сами, были проигнорированы. Например, Генпрокуратура просто переправила обращение в Росимущество, а там ответили, что проведенная проверка не обнаружила нарушений в действиях сотрудников московского управления.
Тем временем Марина Семынина, по данным ее защиты, к новогодним праздникам ожидает получить с десяток новых штрафов.
Сергей Машкин