Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новые запреты, ожидающие владельцев жилья в 2021 году В России рассказали об изменениях, которые ожидают людей, живущих в многоквартирных домах
Фоторепортажи
6Победители фотоконкурса Earth Photo
50Первый писк птенца стал лучшим фото по версии Agora
11:20 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Активы Дмитрия Захарченко приносят только штрафы

Подруга полковника-миллиардера получает взыскания за конфискованный у семьи Mercedes.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», в сложную финансовую ситуацию попала подруга осужденного за получение взятки экс-полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко Марина Семынина. Правоохранители сначала изъяли у нее по решению суда подаренный возлюбленным-миллиардером Mercedes S-класса стоимостью более 5 млн руб., а теперь хотят получить с нее еще и штрафы на 350 тыс. руб., накопленные новым владельцем лимузина. Адвокаты госпожи Семыниной попытались отбить хотя бы штрафы, но им пока не удалось установить даже имя злостного нарушителя ПДД, получившего в свое распоряжение Mercedes, доставшийся женщине от полковника Захарченко.

Принадлежавший госпоже Семыниной Mercedes S-500 4matic 2015 года выпуска был арестован Басманным райсудом Москвы в июле 2017 года по ходатайству СКР, который тогда еще только разбирался с первым уголовным делом о коррупции полковника Захарченко и изъятыми у него активами. В дальнейшем иномарка вместе с другим имуществом Дмитрия Захарченко и его близких, оцениваемым почти в 9 млрд руб., была обращена в доход государства Никулинским райсудом столицы, рассмотревшим соответствующий иск Генпрокуратуры.

Читайте также
Михаил Абызов хочет лично спасти свои активы от конфискации Генпрокуратурой

С марта 2018 года автомобиль, как утверждает защита госпожи Семыниной, фактически стал собственностью РФ. Судебный пристав при директоре ФССП Вааги Аванесян своим постановлением передал его в территориальное управление (ТУ) Росимущества Москвы, которое стало новым владельцем автомобиля, а ТУ, в свою очередь, доверило хранение лимузина до его продажи ООО «ФК Капитал Инвест».

В феврале прошлого года иномарку впервые выставили на торги по ее оценочной стоимости в 5,4 млн руб., но из-за отсутствия заявок цену пришлось снизить. В итоге двумя месяцами позже ее купил уже за 3,8 млн руб. единственный участник и победитель аукциона гендиректор ООО «Премьер» Александр Митрошин. В мае коммерсант подписал с ТУ договор купли-продажи иномарки и забрал ее. Примерно в это же время, как утверждают защитники госпожи Семыниной, женщина получила первый штраф за превышение скорости в Московской области, совершенное на конфискованной иномарке.

Затем штрафы стали приходить регулярно, а в конце года от бывшей возлюбленной полковника потребовали заплатить еще и внушительный транспортный налог за мощную иномарку.

К сегодняшнему дню, по данным защитников, ей пришлось оплатить уже 250 различных финансовых претензий, предъявленных новому владельцу иномарки, на общую сумму более 350 тыс. руб., однако предпринятые защитниками поиски «злостного нарушителя» не увенчались успехом.

Как выяснилось, в регистрационной базе ГИБДД госпожа Семынина и сегодня числится владельцем лимузина, полученного, а затем потерянного ею при столь драматичных обстоятельствах.

Новость
Чем запомнится неделя автомобилистам (видео)

Разобравшись в деталях совершенных с Mercedes сделок, адвокаты экс-владелицы иномарки пришли к выводу о том, что совершались они с серьезными нарушениями. Так, например, все промежуточные владельцы лимузина должны были в течение десяти дней после покупки пройти на автомобиле техосмотр, купить для него полис ОСАГО и поставить покупку на учет в ГИБДД с изменением ее регистрационных данных. Однако ни ТУ Росимущества, ни «Премьер», как оказалось, не делали этого.

Закон, как полагает защита, обязывал Росимущество заблаговременно размещать информацию о запланированном аукционе на официальном сайте торговой площадки в интернете, однако сообщение о продаже Mercedes, как полагают защитники, было опубликовано только через месяц после его фактической продажи.

Введенный «режим секретности», по мнению защитников, и обеспечил сомнительную победу единственному участнику торгов, взявшему в итоге лот с 30-процентным дисконтом. Защита утверждает, что организатор аукциона — «Капитал Инвест» — уже был уличен Счетной палатой РФ в аналогичных злоупотреблениях при проведении торгов в Новосибирской области. Аудиторы тогда заявили, что компания «нарушила прозрачность реализации имущества и права потенциальных покупателей на достоверную информацию, что привело к снижению конкуренции и повышению коррупционных рисков».

Адвокаты разослали жалобы руководству МВД, Генпрокуратуры и даже в администрацию президента РФ, в которых сообщили, что новый собственник автомобиля умышленно организовал покупку так, чтобы получить возможность безнаказанно нарушать правила движения. При этом, по версии защиты, все промежуточные владельцы иномарки помогли ему, проявив при этом как минимум халатность. Однако все претензии защитников, как утверждают они сами, были проигнорированы. Например, Генпрокуратура просто переправила обращение в Росимущество, а там ответили, что проведенная проверка не обнаружила нарушений в действиях сотрудников московского управления.

Тем временем Марина Семынина, по данным ее защиты, к новогодним праздникам ожидает получить с десяток новых штрафов.

Сергей Машкин

 Россияне сказали "нет" однополым бракам и юбкам для мужчин
Российских миротворцев проверили в деле в Карабахе
Что изменится в жизни россиян в 2021 году
Дерипаска объяснил рост цен на продукты
В ДНР начали разработку доктрины «Русский Донбасс»
Эксперты назвали отрасли с самыми большими сокращениями
В России за сутки выявили 27 328 случаев коронавируса
Познер объяснил свои слова о комплексе неполноценности россиян
Россия продлила срок продуктового эмбарго до конца 2021 года
Здоровье
Сыр и красное вино спасут от старческого слабоумия То, что мы едим и пьем, как выясняется, оказывает прямое воздействие на остроту нашего ума в преклонном возрасте.
Hi-Tech
В сети произвел фурор пуск четырех ракет «Булава». Как это выглядело Крутое видео
Горячие темы на Авто
"Зависимость" от доллара. 409
Вот жила пара геев. 240
У нас рынок или как? 226
Много букофф ни о чём . 198
Кино
Ефремов заявил, что вряд ли сможет вернуться в кино после ДТП Артист написал письмо сыну погибшего по его вине Сергея Захарова
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Gnezdo.ru
Главный симптом COVID задолго до кашля
Фильмы, запрещенные в России и ряде других стран
Люди отводили взгляд. Происшествие с Матвиенко
Виктюк оставил родственникам миллионы: кто получит
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь