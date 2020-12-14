ФБР расследует взлом компьютерных сетей Минфина и одного из управлений Минторга США

«Мы можем подтвердить взлом [компьютерной сети] одного из наших управлений. Мы обратились к CISA и ФБР с просьбой провести расследование, в настоящее время не можем комментировать его [ход]", — сообщили в пресс-службе министерства корреспонденту ТАСС, отвечая на просьбу подтвердить информацию о том, что поддерживаемые иностранным правительством хакеры похитили данные Минфина и управления при Минторге США.
В Агентстве по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) корреспонденту ТАСС сообщили о межведомственных усилиях по «недавно обнаруженной активности в государственных [компьютерных] сетях».
«CISA оказывает техническую помощь пострадавшим организациям в их работе по выявлению и устранению любого потенциального несанкционированного доступа посторонних лиц к данным», — указали в агентстве, которое входит в структуру Министерства внутренней безопасности США.
В свою очередь руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Эллиот сообщил корреспонденту ТАСС, что «правительство Соединенных Штатов осведомлено об этих сообщениях [о взломе] и предпринимает все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией».
В Минфине США пока не ответили на соответствующий запрос корреспондента ТАСС.
Ранее в воскресенье о взломе сообщило агентство Reuters. Его источники утверждают, что в американском разведсообществе существует обеспокоенность, что совершившие атаки хакеры могли воспользоваться аналогичными способами для взлома других структур правительства США. Ситуация настолько серьезная, что, по данным Reuters, было созвано экстренное совещание СНБ.
При этом, по версии источников газеты The Washington Post, работающие на российское правительство хакеры стоят за этими кибератаками.
Издание не приводит доказательств данных утверждений.