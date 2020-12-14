В России за сутки выявили 27 328 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 27 328. Общее количество инфицированных достигло 2 681 256, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении, по данным штаба, прирост замедлился до 1%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва, Ханты-Мансийском АО (0,6%), Алтайском крае, Ямало-Ненецком АО, Республике Марий Эл, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Оренбургской и Новосибирской областях, Еврейской АО, Магаданской области, Ненецком АО, Республике Мордовия, Республике Дагестан, Краснодарском крае и Кемеровской области (0,7%).
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 3 771 в Санкт-Петербурге, 1 484 — в Московской области, 493 — в Нижегородской области, 403 — в Архангельской области, 397 — в Свердловской области. В настоящее время в России болеют 509 068 человек.
Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 18 562. Всего уже выздоровели 2 124 797 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся уменьшилась до 79,2% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 903 пациента в Санкт-Петербурге, 961 — в Московской области, 432 — в Нижегородской области, 401 — в Свердловской области, 400 — в Красноярском крае.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 450, что стало минимумом с 30 ноября, следует из данных оперштаба.
В последний день прошлого месяца штаб сообщал о 368 умерших. Из-за особенностей учета в воскресенье и понедельник число смертей всегда оказывается меньше, чем в будние дни, — так, неделю назад стало известно о 456 летальных исходах.
Всего, по данным штаба, в стране зафиксировали 47 391 смерть из-за коронавируса. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,77%.
В частности, за сутки было зарегистрировано 64 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 32 — в Московской области, 23 — в Ростовской области, 20 — в Пермском крае, 17 — в Свердловской области.
В последний день прошлого месяца штаб сообщал о 368 умерших. Из-за особенностей учета в воскресенье и понедельник число смертей всегда оказывается меньше, чем в будние дни, — так, неделю назад стало известно о 456 летальных исходах.
Всего, по данным штаба, в стране зафиксировали 47 391 смерть из-за коронавируса. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,77%.